Infortunio al ginocchio per il nuovo acquisto: si teme un lungo stop

Paura per il calciatore: va ko in amichevole e rischia di restare a lungo fuori dai campi di gioco

Dopo una stagione da incorniciare il Bologna ripartirà ancora da Vincenzo Italiano. Il tecnico, che ha portato i felsinei a conquistare la Coppa Italia, è pronto alla sua seconda stagione in rossoblù.

Italiano e il Bologna hanno salutato Ndoye e Beukema, ma nel frattempo hanno accolto due veterani del calcio italiano tornati in patria come Immobile e Bernardeschi. Una ventata di esperienza per la compagine emiliana, anche se c’è grande apprensione per le condizioni di salute di quest’ultimo, nuovo numero 10 della compagine rossoblù. Perché Bernardeschi è uscito dolorante al 55′ dell’amichevole persa 3-2 contro la Vis Pesaro per un infortunio al ginocchio. Come riferisce ‘Sport Mediaset’, domani l’ex Toronto verrà sottoposto a esami strumentali che daranno risposte più precise sull’entità del problema. Si teme però un lungo stop. Bernardeschi aveva tra l’altro segnato il gol del momentaneo 2-2 rossoblù prima della rete della vittoria della Vis Pesaro siglata da Stabile.

Bisognerà quindi capire quella che sarà l’entità dell’infortunio e nel caso se il Bologna deciderà di attivarsi sul mercato puntando su un nuovo innesto offensivo. Discorsi chiaramente prematuri, che potranno essere fatti solo una volta che ci sarà l’ufficialità sulle condizioni di salute del calciatore.