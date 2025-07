Svolta Donnarumma: firma subito, è il nuovo numero uno

Il futuro dell’estremo difensore continua ad essere al centro di diverse indiscrezioni. E un club avrebbe già sondato il terreno con il portiere

Il futuro di Donnarumma non è assolutamente scritto come magari si poteva pensare in un primo momento. L’estremo difensore italiano sembrava davvero vicino al rinnovo con il PSG, ma la trattativa nelle scorse settimane ha avuto una frenata. Le richieste del portiere sono state considerate molto alte dal club parigino e per questo motivo sembra essere molto difficile ad oggi pensare ad un rapporto ancora insieme. A confermare questa ipotesi anche l’indiscrezione di un accordo di massima con Chevalier.

Il contratto di Donnarumma è in scadenza nel 2026 e senza rinnovo la separazione già in questo calciomercato è da tenere in considerazione. Secondo le ultime indiscrezioni, un club avrebbe già avviato dei sondaggi con il portiere per capire la sua disponibilità a trasferirsi. Per il momento siamo in una fase embrionale della trattativa e vedremo come la situazione si svilupperà in futuro.

Calciomercato: sondaggio per Donnarumma, il punto

Per adesso Donnarumma continua a pensare solamente al PSG e magari anche sperare in un rinnovo. Entrambe le parti non hanno chiuso la porta in modo definitivo visto che l’estremo difensore vuole continuare a vestire la maglia del club parigino. Ma naturalmente la distanza economica esiste e in questo momento colmarla sembra essere praticamente impossibile.

Da qui la decisione della dirigenza transalpina di sondare il terreno per Chevalier e magari aprire ad una cessione di Donnarumma durante questo calciomercato in caso di una proposta economica importante. Secondo le informazioni del Daily Telegraph, il Manchester United avrebbe fatto un primo sondaggio con il portiere per capire la situazione dell’estremo difensore. Al momento si è trattato di un piccolo sondaggio e non c’è stato altro. Naturalmente resta una pista da seguire con molta attenzione.

Il Manchester United non è soddisfatto di Onana e ragiona sulla possibilità di andare a prendere un nuovo portiere. Donnarumma consentirebbe di fare un salto di qualità importante anche se per adesso non c’è una trattativa di calciomercato concreta. Vedremo come si svilupperà la situazione nel prossimo futuro.

Mercato: il Manchester United su Donnarumma

