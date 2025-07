Inter, annuncio da Parma: “Costa più di 40 milioni. E su Chivu…” | ESCLUSIVO

Le ultime sui nerazzurri e sui talenti crociati nel programma TI AMO CALCIOMERCATO in onda sul nostro canale Youtube

Giovani di talento e di grande prospettiva. Come Giovanni Leoni, ma non solo. Il progetto Parma è sicuramente da associare alla parola gioventù, anche per quanto riguarda la guida scelta in panchina: Carlos Cuesta.

E proprio di Parma e dei suoi giovani, con il grande interesse dell’Inter nei confronti di Leoni, abbiamo parlato a ‘Ti Amo Calciomercato’ sul nostro canale Youtube con ospite Gabriele Majo, direttore di ‘StadioTardini.it’.

Inter: “Con Chivu possibilità di divertirsi. 40 milioni per Leoni? Un po’ bassi”

Majo ha parlato a tutto tondo, da Cuesta a Chivu, ai nomi più caldi come Leoni e non solo. “Cuesta è il nuovo azzardo del Parma dopo le prove tecniche fatte con Chivu. Lo spagnolo ha, sulle sue spalle, ben dieci di preparazione svolta in Spagna ed ha lavorato in club molto prestigiosi. Si tratta quindi di un esordiente, ma di un esordiente che potrebbe dire la sua”.

Su Chivu: “Chivu è stato apprezzato tantissimo per questo suo modo di esprimersi, una grandissima novità nel calcio italiano dove era difficile raccogliere dei titoli o delle frasi. Io credo che ci sia la possibilità di divertirsi con Chivu anche sotto questo punto di vista. Una comunicazione elegante, diretta, ma anche anomala rispetto a quelli che sono i canoni del calcio italiano. Chivu aveva creato un rapporto vero e sincero. Anche ora all’Inter vedo che sta mantenendo questa linea, anche con un certo coraggio, poi ovviamente è sempre il campo che parla”.

Su Leoni: “Dobbiamo ammettere che tutte le qualità ci sono in Leoni. Curiosamente Pecchia non lo faceva giocare e noi eravamo un po’ perplessi su questa cosa. Con Chivu ha fatto benissimo, complice anche la trasformazione dell’assetto difensivo del Parma. Leoni, nell’organico dei ducali, era andato a sostituire Circati che poi si è un po’ perso a causa di un grave infortunio. Penso che Leoni possa essere, nel breve, un buon centrale anche per la Nazionale italiana. 40 milioni per noi sembrano una cifra un po’ bassa, vero che deve ancora dimostrare tanto, ma se proprio il Parma dovesse privarsene almeno lo faccia per un importo superiore. Il rapporto fra Leoni e Chivu è sicuramente stretto e il salto in una big potrebbe essere ammorbidito proprio da questa cosa”.

Sohm e Keita: “Sohm era il classico giocatore che avrebbe potuto far bene nel vecchio progetto della Juventus, ma oggi ci sono altre piste di minor livello rispetto ai bianconeri. Credo che Sohm abbia fatto il suo tempo al Parma. Keita invece non credo che possa già essere sul mercato. Nell’ultima amichevole è stato uno dei migliori in campo. Io non credo che Keita possa andare via, posto che di incedibili non ce ne sono”.