Calciomercato: il City lo compra a 290 milioni, è il colpo dell’estate

Il club inglese è pronto a spendere una cifra record per un giocatore sicuramente molto importante. È destinata ad essere l’operazione dell’estate

La Premier League è sicuramente la regina del calciomercato estivo almeno fino ad oggi. Le squadre inglesi stanno spendendo tanto per rinforzare le squadre e diciamo che potrebbe non essere finita qui. Il Manchester City, almeno fino ad oggi, ha preferito non rispondere a Liverpool e Arsenal in particolare, ma presto il club di Guardiola potrebbe andare a definire forse l’operazione più importante di questa sessione.

Secondo le informazioni di fichajes.net, il Manchester City sarebbe intenzionato a sborsare una cifra di 290 milioni per andare a prendere un calciatore. Si tratterebbe dell’operazione più costosa di sempre oltre che una spesa da record destinata a cambiare molto anche l’equilibrio del campionato inglese. Naturalmente un affare non semplice da chiudere visto le cifre, ma la volontà dei Citizens è quella di fare un tentativo per capire la fattibilità del colpo dell’estate.

Mercato: il City pronto ad entrare nella storia, offerta da record

Il Manchester City in questo calciomercato potrebbe chiudere una operazione di assoluto livello oltre che storica. Fino ad oggi, infatti, mai nessuno ha speso una cifra intorno ai 290 milioni di euro per un acquisto. I Citizens sembrano essere intenzionati a farlo per un calciatore. La particolarità di questa operazione è anche un’altra: si tratta di un calciatore che ha già vestito la maglia del club allenato da Guardiola.

Qualche anno fa, infatti, il City ha ceduto Palmer al Chelsea per una cifra di 45 milioni di sterline. Ora, però, il club inglese sembra essere intenzionato a riportarlo a casa spendendo una cifra da record. I Blues hanno rifiutato una offerta di 170 milioni alzando ancora di più la valutazione del giocatore. La volontà dei londinesi è quella di chiudere una operazione intorno ai 290 milioni di euro (250 milioni di sterline).

Ora la palla passa al Manchester City. L’idea dei Citizens sarebbe quella di accettare la proposta del Chelsea per riportare Palmer a casa e metterlo a disposizione di Guardiola. Una operazione davvero da record e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio se si potrà mettere a referto l’affare.

Il Manchester City vuole Cole Palmer

Il Manchester City vuole Cole Palmer ed è pronto a fare una pazzia in questo calciomercato per strapparlo al Chelsea. Si parla di una offerta da 250 milioni di sterline (290 milioni di euro) per convincere i Blues a cederlo. Una offerta destinata sicuramente a far traballare il club londinese.

Per il momento si è ancora nel campo delle ipotesi. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e se il Manchester City riuscirà a chiudere una operazione di calciomercato storica visto che fino ad oggi mai nessuna squadra ha speso una cifra simile per acquistare un calciatore.