Nuovo bomber, hanno scelto Vlahovic: certificato l’addio alla Juve

Le ultime sul futuro prossimo del serbo, fuori dal progetto dei bianconeri

Vlahovic e l’addio alla Juventus, questione non di giorni ma di settimane. Difficile pensare a una permanenza del serbo a Torino per un’altra, anzi ultima stagione da separato in casa.

Nel 2026 ci sono i Mondiali e vivere un’annata ai margini o quasi potrebbe essere controproducente. Non c’è alcun dubbio, meglio cambiare aria adesso.

Ha offerte da Turchia e Arabia, ma il classe 2000 di Belgrado vuole restare nel calcio che conta. Europa, Premier, preferibilmente Serie A: nel nostro campionato la strada è una sola e conduce dritto al Milan di Max Allegri.

I rossoneri sono ancora a caccia di un centravanti e gli abboccamenti col serbo, o meglio col suo agente Ristic sarebbero già iniziati da tempo. Rumors di mercato sussurrano che sia già pronto un contratto da 5/6 milioni a stagione, con Vlahovic pronto a fare tandem col suo amico Leao.

Va detto, però, che il Milan non sembra propenso a cacciare soldi per il suo cartellino. Quindi il matrimonio potrebbe celebrarsi solo e soltanto post risoluzione con la Juve. Con annessa buonuscita, o chiamiamolo incentivo all’esodo così Vlahovic non perderebbe nemmeno uno dei 12 milioni netti che gli spettano nel 2025/2026.

Nuovo centravanti per il Milan: “Vlahovic il profilo ideale”

Il nome di Vlahovic riscuote parecchio successo nel mondo rossonero. Ciò è testimoniato pure dall’esito del sondaggio X di Calciomercato.it.

Partendo dalla ricerca di un nuovo bomber da parte di Tare e soci, ai nostri followers avevamo chiesto “quale sarebbe il profilo ideale per il reparto offensivo di Allegri?”.

Vlahovic ha stravinto il sondaggio: più della maggioranza dei voti, il 54,2%, se l’è accaparrata lui.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Il #Milan è a caccia di un nuovo centravanti: quale sarebbe il profilo ideale per il reparto offensivo di #Allegri? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 26, 2025

Il centravanti serbo ha strapazzato gli altri candidati. Quasi triplicato Gimenez, per non parlare di Kolo Muani e Hojlund. Per loro solo le briciole. Insomma è stato un plebiscito per Vlahovic., per Vlahovic al Milan.