Inter, Chivu cambia in mediana: nel mirino il brasiliano da 40mln

L’Inter sta lavorando per regalare a Cristian Chivu i giusti rinforzi per cambiare in mezzo al campo ed ora emerge come obiettivo il brasiliano. Costa 40 milioni di euro e può essere un profilo perfetto per questo progetto. Andiamo a vedere le ultime.

Come è normale che sia, Cristian Chivu sta provando in tutti i modi a lasciare il segno su questa squadra. La sua impronta deve essere chiara e deve provare a conservare quanto di buono fatto da Simone Inzaghi, ma aggiungendo qualcosa di nuovo che possa permettere alla squadra di migliorare. In tal senso, pare che il reparto sul quale si stia concentrando in misura maggiore sia proprio il centrocampo. Inzaghi ha reso il 3-5-2 il suo marchio di fabbrica sin dai tempi della Lazio, mentre il rumeno pare intenzionato a puntare sul 3-4-2-1.

Tradotto in altri termini, vuole rinunciare al classico vertice basso di centrocampo, per inserire un uomo in più sulla trequarti. Che possa dare maggiore inventiva ed in generale imprevedibilità alla manovra. Proprio per questo motivo si sta provando in tutti i modi a prendere Ademola Lookman, ma la richiesta dell’Atalanta al momento frena tutto. Da questo punto di vista, però, occorre qualche innesto anche in mezzo al campo ed in tal senso emerge un nome nuovo. Si tratta di un brasiliano da 40 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Inter, nel mirino il brasiliano: 40 milioni per rinforzare il centrocampo

Da questo punto di vista Marotta ed Ausilio sanno che bisogna agire sempre su più tavoli, mantenendo buoni rapporti con tutti i procuratori. In tal senso, ci sono degli sviluppi importanti da registrare. Stando a quanto raccontato da Sportitalia, infatti, Andrey Santos è stato proposto all’Inter da intermediari e può diventare una ghiotta occasione per i nerazzurri, dal momento che potrebbe cambiare faccia alla linea mediana, portando sicuramente qualità e palleggio ma anche un grande dinamismo.

Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 40 milioni di euro. E’ un classe 2004 e nell’ultimo anno è stato in prestito allo Strasburgo, dove ha avuto modo di giocare con continuità. In tal senso, complice la sua giovane età e la grande qualità che lo caratterizza, il Chelsea potrebbe anche aprire ad un prestito, permettendo all’Inter di portare un calciatore di primo piano come Andrey Santos senza doversi svenare in termini di investimento.

Oltre a questa pista ed a Lookman, sono altre due le priorità, oltre al nigeriano, indicate dal tecnico Cristian Chivu per rinforzare la sua squadra con l’obiettivo di migliorare quanto fatto l’anno scorso.