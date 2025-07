Milan: svolta a destra, Tare beffa il Napoli

Prosegue la ricerca dei rossoneri del terzino destro. Con Pubill ormai svanito, Doué resta un obiettivo, ma attenzione ad un profilo inedito per i rossoneri

Il nuovo Milan inizia a prendere forma. La sconfitta contro l’Arsenal nella sfida di Singapore ha confermato la necessità di dover rinforzare la rosa in determinati reparti. Segnali positivi sono arrivati da alcuni giocatori, ma la strada è lunga e Allegri spera di poter contare nel minor tempo possibile sull’intera rosa. Nelle prossime ore si aggiungerà Estupinan e farà il suo esordio nella sfida contro il Liverpool a Hong Kong.

Il lavoro di Tare, però, non è assolutamente finito qui. Il direttore sportivo dei rossoneri dovrà provare a chiudere un secondo mancino e un esterno basso di destra. Il profilo in cima alla lista è quello di Doué. La trattativa, però, fatica a decollare e a questo punto non è da escludere che il Milan possa virare su un altro profilo nei prossimi giorni di calciomercato. Si tratta di una possibilità da seguire con attenzione.

Calciomercato Milan: sgarbo al Napoli, nuova idea per i rossoneri

Il Milan dovrà prendere un rinforzo a destra per garantire una alternativa a Jimenez. Il preferito di Allegri è Doué, ma la trattativa per il francese non è assolutamente semplice. Ci vorrà del tempo prima di chiudere l’affare e per questo motivo non è da escludere che si possa andare su un profilo differente per accontentare il tecnico toscano sulla possibilità di contare su un nuovo innesto nel giro di poco tempo.

Il nome che potrebbe sondare il Milan nel corso di questo calciomercato è quello di Juanlu. Lo spagnolo del Siviglia sembrava essere destinato al Napoli, ma c’è stata una frenata improvvisa nelle ultime ore. Non è da escludere che i rossoneri possano tornare in corsa visto che parliamo di un classe 2003 e un giocatore davvero duttile.

La valutazione si aggira intorno ai 12-15 milioni e quindi anche dal punto di vista economico Juanlu sarebbe una occasione importante per il Milan nel corso di questo calciomercato. Naturalmente non ci sono ancora delle trattative e vedremo cosa succederà nel prossimo futuro.

Mercato Milan: Juanlu obiettivo dei rossoneri?

Il Siviglia non punterà su Juanlu subito dopo la rottura con il Napoli e quindi durante questo calciomercato bisognerà trovare una soluzione e il Milan potrebbe rappresentare la giusta occasione.

I rossoneri sono pronti a salutare Emerson e andare a prendere il sostituto. Doué resta il grande favorito di Allegri, ma attenzione al profilo di Juanlu dopo la frenata con i partenopei.