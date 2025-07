Maignan out, doppio infortunio per Allegri

Le ultime sul portiere francese e sui giocatori che non hanno preso parte all’amichevole del Milan contro l’Arsenal

Il primo di Milan di Massimiliano Allegri è sceso in campo a Singapore per sfidare gli inglesi dell’Arsenal. Un’amichevole che ha visto la squadra del tecnico livornese schierata con la miglior formazione possibile.

Mancano chiaramente Luka Modric e Santiago Gimenez, oltre al nuovo arrivato Estupinan. Ma i tre giocatori non sono gli unici out contro i Gunners: Massimiliano Allegri, infatti, deve fare a meno anche di Youssouf Fofana e Alex Jimenez, alle prese con dei problemi fisici, ma niente di grave. Torneranno presto a disposizione.

La loro assenza era stata annunciata già nei giorni scorsi, contrariamente a quella di Mike Maignan, che ha fatto allarmare i tifosi sui social. Il francese non è nemmeno in panchina: a giocare così dal primo minuto è Pietro Terracciano, protagonista di un primo tempo attento. Il numero 16 ha dunque raggiunto in tribuna il connazionale e l’esterno spagnolo.

MILAN 3-5-2: P.Terracciano; Tomori, Thiaw, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Musah, Bartesaghi;, Leao, Pulisic. A disp.: Pittarella, Torriani, Gabbia, F. Terracciano, Magni, Dutu, Bondo, Comotto, Libeali, Chukwueze, Okafor, Colombo. All. Allegri

Mike Maignan out, ecco come stanno le cose

Il Milan ha fatto chiarezza sull’assenza di Mike Maignan. Stando a quanto comunicato dal club, il portiere francese non è in ottime condizioni e sta lavorando per tornare il prima possibile a disposizione.Â

Anche in questo caso nulla di allarmante, tanto che già sabato dovrebbe essere in campo contro il Liverpool, nella seconda amichevole prestigiosa della squadra di Massimiliano Allegri, contro il Liverpool. Come detto, tra i tifosi è scattato l’allarme: basta osservare i social per rendersi conto che Maignan è diventato virale. C’è chi pensa ci sia un infortunio dietro all’assenza del francese e chi collega tutto al calciomercato.

Ma proviamo a fare chiarezza. Il Milan ha tolto dal mercato l’estremo difensore con l’obiettivo di raggiungere un accordo sul rinnovo. Al momento però la trattativa non ha avuto alcuna evoluzione. Maignan aveva detto sì al Chelsea, ma il Diavolo non ha concesso il via libera, ritenendo bassa la proposta dei londinesi. Negli ultimi giorni si è fatto avanti il Galatasaray, ma stavolta è stato lo stesso giocatore a dire no. Salvo offerte irrinunciabili, superiori ai 25 milioni di euro, dunque, Mike Maignan resterà al Milan.