Milan, Xabi Alonso li scarta: doppio innesto a basso costo

Il Milan si sta guardando attorno ed in tal senso arriva una ghiotta occasione dal Real Madrid. Si tratta di due calciatori che non sono prioritari, a tutti gli effetti, per Xabi Alonso e che possono essere a dir poco preziosi per Massimiliano Allegri.

Il Real Madrid sta cambiando tanto, dal momento che nel passaggio da Carlo Ancelotti a Xabi Alonso bisogna adeguare la squadra alle idee del nuovo allenatore. Da questo punto di vista, gli innesti sono stati di alto profilo e vanno tutti nella stessa direzione. Alta qualità e grande facilità di corsa. Basti pensare ad Alexander Arnold a destra, Carreras a sinistra ed a Franco Mastantuono, che è giunto alla casa blanca con l’idea di provare ad imporre la sua enorme qualità ed a prendere il posto di Luka Modric, appena arrivato al Milan.

In tal senso, però, i rossoneri non si fermano da questo punto di vista ed a quanto pare stanno guardando con vivo interesse in casa Real, dal momento che ci sono altri due calciatori che potrebbero essere perfetti per il sistema di gioco di Massimiliano Allegri. Per questo doppio innesto a basso costo ci si sta iniziando a muovere e si tratta di notizie nuove e per giunta che possono avere un impatto enorme sui tifosi del Milan. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Milan, altri due affari dal Real Madrid? Ecco le ultime notizie

Il primo nome sul quale andare a puntare i riflettori è sicuramente quello di Lucas Vazquez. Si tratta di un calciatore sul quale il Real Madrid, dopo tanti anni, ha deciso di non puntare portando il suo contratto in scadenza. Per questo può essere tesserato a parametro zero e potendo agire sia da ala d’attacco che da terzino può essere davvero perfetto per Massimiliano Allegri. Ma, a quanto pare, c’è un altro profilo rientrato nei radar del Milan e che può fare grandi, grandissime cose.

Stando a quanto raccontato da OkDiario, il Milan ha messo gli occhi sul clamoroso ritorno di Brahim Diaz. Dopo l’arrivo di Mastantuono e con Arda Guler arretrato a mezzala, lo spazio per il talento ex rossonero si riduce in maniera importante. Contando anche in avanti non c’è posto per lui vista la presenza di profili del calibro di Bellingham, Vinicius, Rodrygo e Mbappè.

A quanto pare a segnalarlo come obiettivo di mercato è stato lo stesso Massimiliano Allegri, che vorrebbe fare di lui, per certi aspetti, l’erede di Reijnders. Soprattutto viste le difficoltà per arrivare a Jashari.