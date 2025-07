Milan, lo sconto per Vlahovic dalla Juve: si sblocca l’affare

Il Milan è sempre in agguato per il colpo a sorpresa chiamato Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è pronto a cambiare squadra, ecco lo sconto della Juventus

Il futuro di Dusan Vlahovic resta sempre in bilico in ottica futura. La Juventus è al lavoro per ingaggiare i migliori calciatori in circolazione, ma spunta così la nuova destinazione per l’attaccante serbo. Il Milan vorrebbe subito chiudere per l’affare da regalare a Max Allegri: ecco la nuova destinazione in vista del futuro. Spunta lo sconto da parte del club bianconero per liberarlo subito iniziando così una nuova avventura in Serie A.

Calciomercato Juventus, svolta in Serie A: Vlahovic più vicino

Novità interessanti per continuare a sognare in grande. L’affare si sblocca subito, ma dipenderà dalle reali intenzioni della Juventus. Ormai ci siamo per arrivare alla fumata bianca: una svolta da urlo per continuare a sognare in grande.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere della Sera, Dusan Vlahovic potrebbe vestire la maglia del Milan grazie allo sconto della Juventus. Il suo contratto con il club bianconero scadrà nell’estate del 2026, ma ora i rossoneri hanno offerto fino a 10 milioni di euro. La Juventus ne vorrebbe il doppio, ma potrebbe arrivare così uno sconto decisivo per dire subito addio.

Un momento decisivo per continuare a sognare in grande ancora in Serie A. Vlahovic vorrebbe così continuare la sua carriera in Serie A sposando il progetto rossonero, ma la Juventus non ha intenzione di liberarlo così facilmente. Lo sconto dovrebbe arrivare nei prossimi giorni visto che ha rifiutato anche la destinazione in Turchia e in Arabia. L’attaccante serbo continua ad essere un punto di riferimento in Italia con Allegri che sarebbe entusiasta del suo arrivo.

Nei prossimi giorni l’affare si potrebbe sbloccare grazie alla nuova intuizione del ds Tare sempre molto attivo per nuovi colpi in entrata. La dirigenza rossonera vorrebbe così regalare un nuovo innesto di spessore in attacco a Max Allegri: un’occasione da cogliere al volo per tornare ad essere competitivi anche in ottica Scudetto.

La Juventus è pronta a dire addio all’attaccante serbo che non è riuscito ad essere costante col passare degli anni. Il suo matrimonio è ormai terminato: il Milan preme per avere lo sconto decisivo per il suo acquisto da urlo.