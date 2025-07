Sorpresa Juve, il nuovo bomber arriva con lo scambio | ESCLUSIVO

Si intensificano le trattative di mercato anche in casa Juventus. Da Conceicao ed il nuovo attacco al direttore sportivo: le dichiarazioni in esclusiva

Sono giorni piuttosto intensi anche in casa Juventus in sede di calciomercato. La nuova dirigenza bianconera, in attesa del nuovo ds dopo l’arrivo del direttore tecnico Modesto, è al lavoro su più fronti dai nuovi acquisti alle possibili cessioni.

Sono ad esempio i giorni di Conceicao, che diventerà definitivamente un nuovo calciatore della Juventus. Cristiano Corbo di ‘Tuttosport’, a ‘Juve Zone’ sul canale Youtube di Calciomercato.it, ha esordito parlando proprio del futuro dell’esterno portoghese: “Penso sia la scelta giusta, anche Tudor si era convinto delle sue qualità e aveva parlato con lui dopo il Mondiale per Club, auspicando questa chiusura. È stata più complicata del previsto, la volontà del giocatore è stata un fattore determinante, così come è stata determinante l’offerta della Juve al Porto. Da quello che abbiamo capito, Tudor non vuole partire con tante incertezze, ora la ciliegina sarebbe Kolo Muani perché per l’allenatore è una priorità assoluta”.

Occhi puntati anche sull’asse Torino-Manchester, non solo per Jadon Sancho: “Gli ultimi contatti che ci sono stati hanno posizionato la Juve in pole assoluta, di fatto la Juve deve solo chiudere l’affare Sancho e per farlo manca solo un’uscita importante. C’è l’idea anche di partecipare alla buonuscita che lo United deve corrispondere al giocatore, insomma siamo alle battute finali”.

E sull’ex Atalanta: “Per quanto riguarda Hojlund, invece, proprio in questi contatti con lo United sono stati inseriti dei discorsi su altri giocatori come per esempio Vlahovic, che non scalda lo United. Si parla di Hojlund perché è in uscita ed era stato al centro di uno scambio con Douglas Luiz quando c’era Cristiano Giuntoli e questo scambio è rimasto cristallizzato. Per le cifre erano d’accordo, se vogliono fare questa operazione possono scongelarlo e chiuderlo. Per questo Hojlund è un’alternativa per l’attacco della Juve, anche se la priorità resta Kolo Muani che è stata una richiesta diretta di Tudor”.

Calciomercato Juve, l’annuncio sul possibile scambio Douglas Luiz-Hojlund

Corbo si è poi concentrato sul fronte cessioni: “Credo che Mbangula sia il più vicino all’uscita, perché il Werder Brema spinge tanto per portarlo in Bundesliga e il prezzo giusto è una cifra intorno agli 8/10 milioni di euro. Anche Weah è vicino alla partenza per Marsiglia, il giocatore ha un accordo con Benatia, la Juve chiede 15 milioni di euro e il nodo è la formula”.

“Occhio a Nico Gonzalez, perché questo interessamento dell’Inter sembra tanto una manovra di disturbo. – ha proseguito il giornalista – Si è parlato anche di Atletico Madrid, ma sono piste più battute dall’agente. Si stava scaldando tanto la pista dell’Arabia Saudita, ma al momento registriamo uno stand-by perché il giocatore vuole capire quali possono essere le opzioni per il suo futuro”. Per la difesa, invece, occhi puntati anche su Laporte: “Se è un nome da tenere a mente dopo l’arrivo di Hancko all’Al-Nassr? Si, secondo me si. Anche per caratteristiche e quello che chiede Tudor ai difensori. Poi finché non vedo Leoni altrove una piccola percentuale di possibilità in ottica Juve la lascio, credo che siano i due nomi principali in questo momento”

Un commento, infine, anche sul nuovo Direttore Sportivo: “Arriverà a mercato finito. L’idea è quella di implementare un modo di lavorare diverso dal passato, basato sui dati, e la Juve sta cambiando tanto internamente. Sicuramente Tognozzi finché resta lì è un nome, ma secondo me si sta andando in un’altra direzione”.