Letizia: “Modric meglio di De Bruyne. In attacco non ho dubbi. Sorpresa sulla sinistra” | ESCLUSIVO

Le dichiarazioni del noto giornalista di Sporitalia. Il punto sulle trattative in entrata del club rossonero

Intervista esclusiva a Francesco Letizia, che fa il punto sul calciomercato del Milan. Si parte parlando di Luka Modric. Il centrocampista croato viene messo a confronto con De Bruyne, altro grande affare della Serie A.

Meglio il croato o De Bruyne? “Scelgo Modric perché ho guardato tante partite del City e vedo De Bruyne più in difficoltà rispetto a Modric, che è sicuramente più integro fisicamente. Poi il croato parte da una tecnica più alta, gioca in un ruolo più comodo e si inserirà in un contesto in cui non servirà togliere nessuno. Al contrario, al Napoli vedo un po’ più difficile la convivenza con McTominay. Mi tengo Modric, con tutto il rispetto per De Bruyne, che resta un fenomeno”.

Al 15 luglio il Milan ha acquistato solamente Ricci e Modric: non può non esserci preoccupazione – “Rispondo sì, anche se non è morto nessuno. Sono preoccupato perché, rispetto ai tempi che mi ero prefissato – e che ci erano stati prefissati informalmente – siamo oggettivamente in ritardo. Mi aspettavo già i due terzini. La punta è un affare lungo, ma lo sapevamo. Poi, sono dell’idea che il centrocampista sia quasi un lusso eccessivo, anche se l’allenatore lo ritiene importante. Numericamente però sono contento lo stesso, se pensi che domani potremmo schierare Ricci-Fofana-Modric. Dietro, invece, hai Bartesaghi e Jimenez”.

Calciomercato Milan, dal terzino alla punta: Letizia svela tutto

Il Milan avrà un budget di 30-35 milioni per comprare due terzini – “Non so chi prenderà il Milan, forse non lo sa nemmeno il club. Per me la vera emergenza è a sinistra. A destra, con Jimenez — che ha dimostrato di poter fare il titolare — e volendo Emerson Royal, io mi sento coperto”.

“A sinistra non abbiamo nessuno – prosegue Letizia -. Con 35 milioni puoi prendere un giocatore forte e una scommessa. Io quello forte lo prendo a sinistra: scelgo Miguel Gutierrez. So di stupire, ma con lui non peggiori rispetto a Theo Hernandez visto negli ultimi due anni. Con Gutierrez a sinistra hai un titolare forte e a destra Jimenez: sei tranquillo”.

Si chiude l’intervista con il punto sul centravanti – “La punta dovrà essere forte. Se prendi un giocatore funzionale come Mateta, allora devi avere la rosa completa forte. Se invece prendi uno forte, forte davvero, io il terzino destro nemmeno lo guardo. Chi mi aspetto arrivi? Io mi aspetto Vlahovic, che per costi, condizioni contrattuali, adattabilità all’ambiente, fisico ed esperienza con Allegri è il giocatore perfetto. Tutte le altre soluzioni di alto livello, come Boniface, o di medio livello, come Mateta, nascondono dei punti di domanda piuttosto grossi”.