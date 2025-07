Festa e caos prima del raduno: arriva la denuncia per il campione

Ecco cosa è successo. Il calciatore è finito nel mirino della critica per quanto accaduto la scorsa notte

Con la finale del Mondiale per Club tra il Chelsea di Enzo Maresca e il PSG di Luis Enrique si chiude ufficialmente la stagione 2024/2025. Una stagione lunghissima per molte squadre, che comprensibilmente non hanno ancora iniziato il proprio ritiro.

Le ferie per quasi tutti i giocatori, però, stanno per terminare, e presto si smetterà di parlare delle loro vacanze. Le attenzioni torneranno dunque sul campo, anche se per un po’ si continuerà a discutere del 18° compleanno di Lamine Yamal.

Il talento del Barcellona, come era facile immaginare, non ha badato a spese per festeggiare la maggiore età. Tanti gli ospiti illustri, non solo dal mondo del calcio ma anche dello spettacolo. Nulla di troppo diverso rispetto a molte altre feste organizzate da giocatori e personaggi famosi.

Yamal nel mirino, ecco costa sta accadendo

L’evento – che non ha comunque impedito al calciatore di presentarsi regolarmente ai primi test di inizio stagione con il Barcellona, presso lo Sports City – sta facendo molto discutere in Spagna a causa di una denuncia dell’associazione ADEE.

COMUNICADO OFICIAL | La Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo denuncia la contratación de personas con enanismo como entretenimiento en la fiesta de Lamine Yamal.

Actuaremos por la vía legal y social.https://t.co/cAjEH0Fm03 — Asociación ADEE (@adee_esp) July 13, 2025



E’ questa la nota ufficiale, che si può leggere sul profilo ufficiale di X dell’ADEE: “L’Associazione delle persone affette da acondroplasia e altre displasie scheletriche associate a nanismo denuncia l’assunzione di persone affette da nanismo per intrattenimento alla festa di Lamine Yamal. Agiremo attraverso mezzi legali e sociali.

Da domani Lamine Yamal dovrà iniziare a pensare solamente al campo e al suo Barcellona. L’obiettivo è chiaramente provare a vincere tutto, prima con la squadra blaugrana poi con la Spagna.

La stagione che è andata in archivio per il classe 2007 si è chiusa con oltre 4500 minuti: sono state cinquantacinque le presenze, diciotto i gol e venticinque gli assist. Numeri importanti che il campione spagnolo è destinato a migliorare. Il 2025 non sarà, verosimilmente, l’anno della conquista del Pallone d’Oro, che dovrebbe andare ad un giocatore del Psg, che ha vinto la Champions League, ma il futuro è certamente tutto suo.