Milan, intreccio con Maignan: sarà lui il nuovo portiere

Continuano ad intercorrersi incessanti le voci inerenti al futuro del portiere e capitano del Milan Mike Maignan.

Nonostante Massimiliano Allegri abbia posto un veto sulla sua cessione, il francese resta nel mirino di alcune squadre europee. Questo non sembrerebbe preoccupare più di tanto il club rossonero, convinto che Maignan resti e che addirittura possano riaprirsi i discorsi per il suo rinnovo di contratto a stagione in corso.

Nonostante questo, comunque, qualcosa si starebbe comunque muovendo, con il 16 milanista finito al centro di un intreccio di mercato che potrebbe costringere il Milan a tenere il fiato sospeso almeno fino all’inizio della stagione.

Intreccio con Maignan: Milan col fiato sospeso

Alla fine si torna sempre a parlare di Mike Maignan, anche perché nonostante il veto di Massimiliano Allegri, le voci inerenti ad una possibile cessione dell’estremo difensore francese non intendono placarsi.

L’ultimissima è di qualche giorno fa, con il portiere rossonero finito nel mirino di un’altra grande d’Europa. La posizione del Milan in merito a questa vicenda è sempre la stessa: Maignan non si muove, anche perché l’intenzione è quella di far (ri)partire il nuovo corso da un calciatore esperto come lui. Ovviamente le strade del calciomercato sono infinite, quindi potrebbe anche darsi che da qui a qualche settimana la situazione possa nuovamente capovolgersi, motivo per il quale il Milan potrebbe rimanere col fiato sospeso, anche se le ultime notizie fanno ben sperare.

Stando a quanto riportato da collega Ekrem Konur sui propri canali social, infatti, incassato il “no” di Mike Maignan, il Galatasaray avrebbe spostato la propria attenzione su Maduka Okoye, portiere classe 1999 dell’Udinese che nella passata stagione in Serie A ha collezionato 25 presenze, 40 gol subiti e 4 clean sheets. Il nigeriano, finito nel mirino della dirigenza turca, avrebbe l’arduo compito di sostituire una leggenda come Muslera nel momento in cui sbarcasse a Istanbul.

Futuro Maignan: c’entra anche la Serie A

Per fortuna del Milan la pista Galatasaray per Mike Maignan potrebbe sfumare una volta e per tutte. Il club turco starebbe alla fine valutando il profilo di Maduka Okoye, anche se c’è da fronteggiare la concorrenza di alcune squadre di Serie A.

Stando alle ultime notizie, infatti, per il portiere nigeriano si sarebbero informate anche Torino e Inter, con il club nerazzurro che potrebbe pensare di affondare il colpo sul classe 1999 nel momento in cui Yann Sommer dovesse andare via. Per ironia della sorte anche lo svizzero sarebbe finito nel mirino del Galatasaray, quindi potremmo dire che il futuro di Okoye dipende molto da come si evolveranno le cose sull’asse Milano-Istanbul.