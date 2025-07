Juventus rifiutata: scelta la prossima destinazione

Emergono dettagli importanti in merito alla presa di posizione del diretto interessato che non ha particolari dubbi sul suo futuro

A caccia di occasioni importanti con cui rinforzare le rispettive mediane, Milan e Juventus hanno cominciato ormai da tempo a sondare diverse piste. A tal proposito, tra i reparti finiti sotto la lente di ingrandimento dei rossoneri e della ‘Vecchia Signora, impossibile non menzionare il centrocampo.

Dopo aver definito l’affare Modric e ufficializzato l’arrivo di Ricci, Tare ha alzato il pressing per Jashari. Almeno fino a questo momento, però, il Club Brugge ha dimostrato di essere un muro granitico da scalfire facendo rimbalzare le varie proposte con le quali il ‘Diavolo’ ha provato a far saltare il banco. Parallelamente, in attesa di definire il nodo uscite, anche l’area tecnica della Juventus ha fatto del centrocampo uno dei banchi di prova più tangibili su cui misurare le proprie ambizioni in sede di calciomercato.

In quest’ottica, il mosaico di nomi per il centrocampo vagliato dalla ‘Vecchia Signora’ è ancor più ricco di nomi. Uno degli obiettivi prioritari è sicuramente quello di Granit Xhaka, ma occhio alle possibili sorprese: da qui i sondaggi effettuati da Comolli per André Trinidade – per il quale anche Tottenham, Manchester United e Liverpool hanno sondato il terreno – oltre che per Ndidi e Bissouma che comunque per caratteristiche rappresentano profili diversi rispetto all’elvetico e al brasiliano.

Calciomercato Juventus e Milan, restyling in mediana: nuovo colpo di scena

Proprio in merito alla situazione riguardante il centrocampista degli Spurs emergono dettagli importanti messi in evidenza da Sacha Tavolieri secondo il quale Bissouma avrebbe espresso il desiderio di restare al Tottenham o comunque in Premier League. Una presa di posizione importante quella del classe ’96 maturata in un contesto nel quale va segnalato soprattutto il pressing del Fenerbahçe per il maliano.

Per tutta una serie di motivi, dunque, sia il Milan (a cui è stato accostato il jolly del Tottenham sia pur in modo piuttosto timido) sia la Juventus sarebbero indietro nella corsa al calciatore, propenso a non accettare le lusinghe dei club italiani. Staremo a vedere cosa succederà, fermo restando che uno dei turning point del mercato della ‘Vecchia Signora’ sarà rappresentata dall’evolvere della situazione legata a Douglas Luiz.

Pur avendo calamitato l’interesse di non pochi club d’Oltremanica, il brasiliano non sembra particolarmente intrigato dai timi approcci che lo hanno visto protagonista. Va da sé che l’eventuale cessione dell’ex Aston Villa – soprattutto se imbastita a titolo definitivo – garantirebbe a Comolli spazi di manovra tutt’altro che banali.