Vlahovic il nuovo bomber: firma a zero nel 2026

Il futuro del serbo sembra essere lontano dalla Juventus. E in queste ultime ore si è aperta la possibilità di firmare a zero la prossima stagione

Il rapporto fra Vlahovic e la Juventus è destinato a terminare entro la prossima stagione. Il Milan e altri club spingono per averlo subito e i bianconeri sono pronti ad aprire ad una sua partenza visto il contratto in scadenza nel 2026. Nei giorni scorsi si era parlato addirittura della possibilità di un tentativo di Comolli di rescindere magari il contratto sin da subito per portare il calciatore a scegliere la squadra da solo. Una possibilità molto difficile anche per questioni economiche.

Per questo motivo non è da escludere che Vlahovic possa decidere di opporsi al trasferimento in questo calciomercato e aspettare la fine della stagione per poi firmare a zero. Una possibilità da tenere in considerazione visto che un club sembra essere pronto a fare un tentativo per il serbo se dovesse davvero svincolarsi.

Calciomercato: Vlahovic firma a zero, con chi

L’ipotesi di un Vlahovic a zero è da tenere in considerazione in questo momento anche se è molto remota. La Juventus proverà in tutti i modi a trovare una soluzione durante il calciomercato estivo. In caso di una fumata nera, resta la possibilità di essere ai margini durante la prossima stagione e poi liberarsi a zero al termine.

E, secondo quanto riferito da Don Balon, si tratta di uno scenario che interessa molto al Barcellona. I blaugrana sarebbero intenzionati a prendere Vlahovic a zero durante il calciomercato estivo del 2026 e vedremo se sarà possibile. Ad oggi è davvero una ipotesi molto remota per diversi motivi e difficilmente assisteremo ad una Juventus che opterà per questa soluzione. Poi sappiamo come la sessione è molto particolare e resta una pista da seguire con attenzione in questo momento.

Poi non è da escludere che il Barcellona possa fare un tentativo magari già in questo calciomercato. Una possibilità non alta, ma attenzione anche alla chance di uno svincolo anticipato da parte di Vlahovic. Per capire meglio cosa succederà in futuro e quali saranno le scelte delle parti interessati bisognerà attendere ancora un po’. Di certo i blaugrana stanno seguendo molto da vicino la vicenda del serbo e i blaugrana per Vlahovic sarebbero la soluzione ideale per rilanciarsi dopo un periodo difficile.