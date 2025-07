Arriva anche Lookman: triplo colpo dall’Atalanta

Dal club nerazzurro può arrivare anche l’attaccante nigeriano: un terzo acquisto proveniente dalla società orobica

Dopo un ciclo straordinario sotto la guida di Gian Piero Gasperini, l’Atalanta ora è pronta a ripartire da Ivan Juric. Il tecnico croato è stato scelto per rimpiazzare quello che è da sempre considerato il suo maestro.

E nel frattempo il club orobico sta già mostrandosi molto attivo sul mercato. Per soddisfare il tecnico è arrivato dal Southampton il ghanese Sulemana, omonimo del centrocampista già presente nella rosa nerazzurra. E con lui anche uno dei più promettenti giovani talenti italiani, Honest Ahanor, dal Genoa. Il classe 2008 rimpiazzerà Matteo Ruggeri, ceduto all’Atletico Madrid.

Atalanta, l’Atletico Madrid punta anche Lookman

I trasferimenti però verso la capitale spagnola potrebbero però non finire qui. Perché dopo Ruggeri e dopo Juan Musso, riscattato dai Colchoneros, un terzo atalantino potrebbe lasciare Bergamo per approdare a Madrid.

Si tratta di Ademola Lookman, come sottolinea ‘El Gol Digital’. Il nigeriano, uomo simbolo di queste ultime due stagioni atalantine ed eroe della magica notte che ha regalato alla Dea l’Europa League 2024, sarebbe infatti finito nel mirino del club spagnolo, che avrebbe individuato in lui il sostituto ideale di Antoine Griezmann. Il francese, nonostante un contratto fino al 2027, potrebbe lasciare la capitale iberica e il nigeriano sarebbe ritenuto l’uomo perfetto per rimpiazzarlo. Lookman è un giocatore in grado di spaziare su tutto il fronte offensivo e questa caratteristica piace molto al tecnico Diego Simeone.

Dalla Spagna riferiscono che non è detto che Griezmann lasci l’Atletico Madrid, ma Lookman resta un nome ben evidenziato sul taccuino della dirigenza spagnola. Oltre a Griezmann però c’è anche Angel Correa che potrebbe lasciare il club. In caso di addio di uno tra il francese e l’argentino, Lookman resta quindi il primo nome della lista di Simeone. Vedremo quindi se nelle prossime settimane, in caso di un addio, partirà un possibile assalto. C’è da sottolineare certamente l’eccellente rapporto tra club che potrebbe favorire l’esito della trattativa.