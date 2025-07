Social Football Summit, a novembre la nuova edizione a Torino: tutte le novità

Dopo essersi sviluppato a Roma in questi anni, l’evento di riferimento per l’industria calcio si sposta all’Allianz Stadium

Il Social Football Summit (SFS), evento di riferimento internazionale per la football industry, si prepara ad accendere i riflettori sull’ottava edizione, che si terrà il 18 e 19 novembre 2025 nella prestigiosa cornice dell’Allianz Stadium di Torino. L’ottava edizione offrirà un’esperienza ancora più immersiva e rilevante per il mondo dello sport e del calcio globale. L’evento si terrà in una location d’eccellenza, simbolo di innovazione architettonica e sostenibilità, scelta per rappresentare al meglio lo spirito di trasformazione che caratterizza questa nuova edizione.

Il programma si amplia con nuovi panel tematici e workshop interattivi, pensati per approfondire i grandi temi che stanno rivoluzionando l’industria sportiva: dall’innovazione tecnologica alla sostenibilità, dalla comunicazione digitale alla progettazione di infrastrutture intelligenti fino all’analisi di tutte le nuove forme di business. Ampio spazio sarà dedicato anche allo sviluppo del calcio in tutte le sue forme, con focus specifici sul calcio femminile, i settori giovanili, la formazione professionale e le politiche di inclusione.vAl centro del dibattito ci saranno anche la medicina sportiva e il benessere degli atleti, la promozione del turismo sportivo come leva di crescita territoriale, nonché le strategie più efficaci per migliorare il fan engagement e ridefinire l’esperienza degli spettatori, dentro e fuori dagli stadi.

Oltre 150 speaker di rilievo internazionale – rappresentanti di istituzioni come FIFA, UEFA, FIGC, Lega Serie A, leghe europee, club, calciatori, allenatori, dirigenti e leader di imprese innovative – si confronteranno su temi chiave per il futuro dell’industria calcistica. Non mancheranno momenti di forte impatto come SFS EXTRA TIME, la Startup Competition per i migliori progetti innovativi dedicati al mondo dello sport, e la tradizionale cerimonia degli SFS AWARDS, occasione per celebrare le eccellenze dell’intero ecosistema calcistico.

“Sono entusiasta di annunciare che l’VIII edizione del Summit approda a Torino, in un luogo iconico come l’Allianz Stadium. Dopo anni di crescita e riconoscimento a livello nazionale e internazionale, portare il SFS in una città simbolo della storia e della cultura calcistica italiana rappresenta un passo importante nel nostro percorso. Torino è da sempre un crocevia di innovazione, sport e impresa, e siamo certi che sarà il contesto ideale per discutere il futuro della Football Industry, tra sostenibilità, tecnologia, marketing, inclusione e nuovi modelli di business” ha dichiarato Gianfilippo Valentini, CEO di SFS.

Social Football Summit a Torino, le parole di De Siervo

Elemento distintivo di SFS è la sua visione orientata al futuro e all’innovazione responsabile: è infatti l’unico evento del settore a vantare una certificazione di sostenibilità e ad aver avviato un programma di internazionalizzazione che sta portando il brand SFS in alcune delle principali capitali mondiali.

A confermare la centralità del Summit nel panorama internazionale è anche la collaborazione strategica con Lega Serie A, Global Partner della manifestazione. “Eventi come il SFS hanno la capacità di stimolare il confronto tra tutti i professionisti del panorama calcistico nazionale e mondiale, per arrivare a proposte e soluzioni innovative mirate allo sviluppo e al miglioramento del nostro sistema” – ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A. “Partecipare all’evento come Global Partner ci consente, ancora una volta, di essere parte attiva in questo processo di crescita, per spingere il nostro sport ad essere più moderno, sostenibile e coinvolgente per i tifosi. La magnifica cornice dell’Allianz Stadium di Torino, splendido esempio di stadio di proprietà, si dimostra la location perfetta per ospitare questo evento e rappresentare la dimensione del calcio del futuro proprio perché innovativo e funzionale”.

“Gli obiettivi della prossima edizione di SFS sono molto chiari: un’evoluzione generale del format con novità sostanziali, dalla location ai contenuti, passando per nuove modalità di ingaggio dei partecipanti. Consolidare il ruolo dell’evento in Italia ampliando però sempre più la sua dimensione internazionale ed in particolare creare le migliori condizioni possibili per determinare opportunità di business tra gli stakeholders contribuendo alla crescita ed allo sviluppo dell’intero settore” – commenta Massimo Tucci, Direttore di SFS.