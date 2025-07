Ricci: “Non sono Reijnders, farò altro per il Milan. Inter? Ecco la verità”

Le prime parole da rossonero del centrocampista italiano, dopo l’addio al Torino. Le sue dichiarazioni in conferenza

È il turno di Samuele Ricci. Dopo Massimiliano Allegri, il Milan presenta il centrocampista italiano, primo colpo di questa sessione di calciomercato. L’ex giocatore del Torino risponde alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa, nella sede di via Aldo Rossi.

Il classe 2001 è carico ed è pronto per questa nuova avventura: “E’ il momento migliore della mia carriera – afferma subito Ricci -. Il Torino mi ha dato tanto, ma adesso ho fatto una scelta importante, venendo al Milan. Sono qua per ripagare la fiducia che mi è stata data. Era da un po’ che circolava questa voce sui rossoneri e ne ho parlato con Gabbia. Ho capito subito di essere arrivato in una grande famiglia. Quasi non credevo a questa chiamata. Non ho esitato nemmeno un secondo ad accettare“.

Il Milan nel destino: “Fin da piccolo ho sempre seguito la squadra rossonera, ammirandone i giocatori. Conosco quasi tutti quelli che sono passati da questa grande famiglia. Cercherò di dare il massimo perché capisco l’importanza del club”.

Milan, Ricci: “Leao non è come dicono”

Inevitabile parlare di Massimiliano Allegri e del ruolo in cui potrebbe giocare: “E’ un ottimo mister – prosegue Ricci -, è tra i più vincenti, poi è sempre solare, ma d’altronde è un toscano come me (ride, ndr). Posizione? Mi trovo bene da mediano nel centrocampo a tre, ma ho ricoperto altri ruoli. Se il mister mi chiedesse di giocare terzino, farei il terzino, non ci sono problemi (sorride, ndr)”.

Poi Ricci prova a spiegare meglio le sue caratteristiche, ma niente paragoni con Reijnders: “Ho sempre fatto il mediano, preferisco quando la squadra ha palla, ma nell’ultimo periodo sono migliorato nella fase di non possesso. Allegri mi darà una grande mano sulla fase difensiva, è un maestro in questo. Reijnders? Abbiamo caratteristiche molto diverse. Io sono io, non mi piacciono i paragoni. Non farò dieci gol, ma darò altro alla squadra”.

Parlando di singoli, poi, Ricci si sofferma su Modric e Leao: “Mi confronterò con uno dei centrocampisti più forti al mondo, sarà importante imparare tante cose da lui, in campo e fuori. Dovrò essere come una spugna, assorbire tutto. Leao? Lo vedi subito che ha qualcosa in più rispetto agli altri, poi lo conosci di persona e capisci che tutte le voci sul suo conto non sono vere: è tranquillissimo ed è un bravissimo ragazzo”.

Un’ultima battuta è sull’Inter, squadra che lo ha cercato nei mesi scorsi: “Non ho mai parlato dei nerazzurri con Dimarco e Bastoni”, afferma il centrocampista italiano, rispondendo a una domanda di Calciomercato.it.