DIRETTA Mondiale per Club, Palmeiras-Chelsea | Segui la cronaca LIVE

Dopo il primo quarto di finale, ecco la seconda gara in programma per il Mondiale per Club, ormai orfano delle italiane eliminate

Il Fluminense di Renato Portaluppi, che ha eliminato l’Inter di Cristian Chivu con un netto 2-0, o l’Al-Hilal di Simone Inzaghi, che ha fatto fuori la corazzata Manchester City di Pep Guardiola, attendono la vincente del secondo quarto di finale in programma per la competizione.

Si scontrano il Palmeiras e il Chelsea. I brasiliano dell’allenatore Abel Ferreira sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato nel turno precedente i connazionali del Botafogo grazie alla rete di Paulinho al minuto 100 del primo tempo supplementare. Di contro, i ‘Blues’ del manager italiano Enzo Maresca, hanno sconfitto con un rotondo 4-1 il Benfica di Bruno Lage, con Angel Di Maria che ha disputato la sua ultima partita con i lusitani prima di fare ritorno in patria, al Rosario Central. In rete per gli inglesi James, Nkunku, Neto e Dewsbury-Hall, gli ultimi tre nei tempi supplementari. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Lincoln Financial Field’ di Philadelphia.

PROBABILI FORMAZIONI PALMEIRAS-CHELSEA

PALMEIRAS (4-3-3): Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael, Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Estêvão; Mauricio, Allan, Vitor Roque. All. Ferreira

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella; James, Lavia; Madueke, Fernandez, Palmer; Delap. All. Maresca

ARBITRO: Alireza Faghani (Iran)