Juventus, un messicano per Tudor: intreccio dal Mondiale

Calciomercato Juventus, l’occasione dal Messico: l’alternativa a centrocampo

Come svelato dal giornalista Alejandro Orvananos su X, il centrocampista messicano del Monterrey, Fidel Ambriz, sarebbe finito nel mirino di top club europei tra cui la Juventus. Occhio anche allo Zenit e Strasburgo che lo vorrebbero a tutti i costi: ha partecipato anche al Mondiale per Club: la sua valutazione attuale si aggira intorno ai 5 milioni di euro.

