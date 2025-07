Sorpresa Vlahovic: scambio in Serie A, ma niente Milan né Napoli

Le ultime sul reparto offensivo bianconero: un cambio di maglia che può accontentare tutti a Torino. Il punto della situazione

Nonostante il pesante ko contro il Manchester City, la Juventus ha superato il turno, volando agli Ottavi di Finale del Mondiale per Club, dove affronterà il Real Madrid.

Una partita, quella contro i Blancos, che ci dirà di più sul livello della squadra bianconera di Igor Tudor. Il tecnico croato, d’altronde, dovrebbe tornare ad utilizzare i suoi migliori uomini per l’occasione dopo l’importante turnover contro i Citizens di Pep Guardiola.

In avanti così ci sarà certamente Yildiz, che è il punto di riferimento della Juventus del presente e del futuro. Per il turco è pronto il rinnovo di contratto a testimonianza che nessuna offerta potrà fare vacillare il club bianconero. Ma la domanda che tutti i tifosi della Juventus si fanno ormai da qualche mese è chi sarà il centravanti che affiancherà Yildiz.

Contro il Real Madrid verosimilmente ci sarà Kolo Muani, anche se il gol contro il Manchester City ha fatto alzare le quotazioni di Dusan Vlahovic. Entrambi, però, potrebbero lasciare la Juventus una volta conclusa l’avventura negli Stati Uniti: la volontà del club bianconero è quella di privarsi del serbo, con il quale non c’è un accordo sul rinnovo. Il braccio di ferro potrebbe andare per le lunghe, ma è evidente che non c’è futuro alla Juve per Vlahovic. Per quanto riguarda il francese, invece, servirebbe trovare un accordo con il Psg che è proprietario del suo cartellino.

Juventus, Vlahovic alla Roma con lo scambio: il punto della situazione

La Juventus sta così cercando sul mercato il bomber da affidare a Igor Tudor. In base alle partenze, chiaramente, potrebbero essere due i centravanti a vestire il bianconero.

Comolli, dunque, sta lavorando per esaudire i desideri del tecnico croato: tra i nomi fatti in questi giorni quello che sta prendendo quota è sicuramente Jonathan David, libero dopo l’avventura con il Lille. Difficile, invece, arrivare a Gyokeres vista l’importante concorrenza da parte dei club di Premier League.

Per il doppio colpo, come detto, serve riuscire a vendere Dusan Vlahovic. Accontentare le richieste di stipendio del serbo, però, non appare per nulla semplice. I bianconeri, però, ci stanno provando in tutti i modi a vendere il giocatore: nelle ultime ore sta emergendo una possibilità di scambio, che vedrebbe il serbo alla Roma, con Dovbyk fare il percorso inverno. Secondo Radio Radio sarebbe questa l’idea della Juventus.