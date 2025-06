Si svincolano dal Milan: “Gestione assurda, lo prende l’Inter”

Entrambi lasciano il Diavolo. Una doppia scelta che non convince proprio nessuno: ecco cosa sta accadendo in questi minuti

E’ arrivato nel pomeriggio il comunicato ufficiale del Milan, con il quale ha annunciato la separazione dopo una stagione più che positiva.

I rossoneri e il tecnico Federico Guidi hanno risolto consensualmente il contratto. Anche il Milan Primavera, dunque, ripartirà da un nuovo allenatore, così come è successo in prima squadra. Si va verso una soluzione interna per i rossoneri.

Il settore giovanile, così, perde una figura di riferimento, ma in queste ore a far discutere è l’addio di altri due protagonisti della scorsa annata. Stiamo parlando dei giovani Mattia Liberali e Samuele Pisati. Quest’ultimo, un classe 2009 di cui si parla davvero bene, andrà al Como a parametro zero. Il fantasista classe 2007, invece, è pronto a fare le valigie verso un altro club di Serie A.

Il talento brianzolo è conosciuto proprio da tutti ed è ammirato in giro per il Mondo, ma il Milan e il suo entourage non hanno trovato un accordo per il rinnovo. Proprio per questo si va verso la separazione nelle prossime settimane, con il Parma in pole per acquistarlo. Il doppio addio ha letteralmente mandato in tilt il Milan Twitter. Sui social, Pisati e Liberali sono diventati protagonisti di diverse discussioni.

Pisati e Liberali via: “Menomale che era il progetto giovani…”

Per lui ci posso anche stare ma aver perso Pisati è un disastro — Pellegrinaggio2.0 (@Pellegrinaggio2) June 27, 2025

In poche ore Bakoune va al Monza e Pisati al Como, da svincolati, e l’allenatore Guidi, l’unico buono lì in mezzo, rescinde. E menomale che era il progetto giovani e che non si perdevano i calciatori a zero! Questi sono degli incapaci mai visti, oltre che dei gran cazzari. pic.twitter.com/yyp3dbCBOQ — Harry su 𝕏 – ritornato in attesa del 25/4/🔴⚫️ (@ilBuonDiavolo3) June 27, 2025

Pisati uno dei nostri migliori giovani perso a 0, complimenti altra masterclass @acmilan — Il gruppo di lavoro (@teamIntegrato) June 27, 2025

Completamente assurda la gestione di Liberali. Un settore giovanile che funziona completamente distrutto e ignorato quando arriva il momento di far fare il salto più importante ai ragazzi. — å (@uGustatore) June 27, 2025

Lasciare andare via Liberali per me è follia pura. Considerato poi che non hai nessuno in prima squadra sarebbe un ottimo profilo da far subentrare questa stagione.

Davvero non comprendo. — UnicoMike (@SemprAvert) June 27, 2025

I tifosi del Milan, ma non solo, sono perplessi sulle scelte del club rossonero. L’addio a titolo definitivo dei due giovani calciatori, dalla grande qualità, come Liberali e Pisati non convince proprio nessuno e i messaggi sui social non lasciano dubbi.