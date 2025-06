“Mondiale per Club? Per l’Inter forse meglio uscire”: annuncio clamoroso in diretta

La squadra di Chivu deve ancora conquistare la qualificazione agli ottavi del torneo, ma c’è chi ritiene che non passare il turno potrebbe essere meglio

Se la Juventus, dopo le prime due gare del Mondiale per Club, viaggia col vento in poppa e ha già blindato la qualificazione agli ottavi di finale del torneo, la situazione dell’Inter è un po’ diversa. Nerazzurri che hanno tra le mani il proprio destino, con quattro punti in due gare, ma che hanno vissuto un percorso decisamente più accidentato rispetto ai bianconeri.

Dopo il pareggio contro il Monterrey, l’Inter ha rischiato grosso contro i giapponesi degli Urawa Red Diamonds, rimontando solo nell’ultimo quarto d’ora, ma riuscendo comunque a portare a casa una vittoria preziosissima. Ora, sarà decisiva l’ultima gara del girone, quella contro il River Plate. Contro gli argentini, l’Inter può ottenere il primo posto in caso di vittoria, ma anche rischiare una clamorosa eliminazione in caso di sconfitta.

Influiscono, inevitabilmente, nel rendimento dei nerazzurri le considerazioni su uno stato di forma e psicologico non ottimale, arrivati a questo punto della stagione e nel modo in cui ci si è arrivati. Per Chivu e i suoi, ci sarà già un primo banco di prova molto importante. Ma una eventuale eliminazione non sarebbe necessariamente un problema secondo qualcuno.

“Inter fuori dal Mondiale per Club meglio per la prossima stagione”: Franco Ordine avverte i nerazzurri

Particolare, senza dubbio, la argomentazione del giornalista Franco Ordine, intervenuto a ‘Tutti Convocati’. A suo dire, ci sarebbero anche degli aspetti positivi nell’abbandonare il torneo.

“L’Inter ha avuto un duro colpo a testa, cuore e gambe perdendo la finale di Champions League in quel modo – ha spiegato Ordine – Sarebbe un brutto colpo anche uscire dal Mondiale per Club, ma forse potrebbe essere anche una fortuna in vista della prossima stagione“. In effetti, sussiste l’incognita su come preparare al meglio la nuova annata, in caso di arrivo fino in fondo al Mondiale, vacanze limitate e una preparazione precampionato di appena tre settimane. Un interrogativo che di sicuro nei prossimi mesi terrà banco.