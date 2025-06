Italia Under 21 eliminata dalla Germania: Koleosho e Ambrosino illudono, Gnonto e l’arbitro rovinano tutto

Ecco cosa è successo agli Europei di categoria tra gli azzurri e la squadra tedesca. I ragazzi di Nunziata

L’Italia Under 21 di Nunziata dice addio all’Europeo di categoria dopo una partita rocambolesca, che si è conclusa ai tempi supplementari. Alla MOL Arena di Dunajská Streda, a vincere e a conquistare le semifinali del torneo è stata la Germania.

E’ successo davvero di tutto in Slovacchia, con gli azzurrini che hanno trovato il gol del vantaggio al 58esimo, con un grande destro di Koleosho. Quando l’Italia, però, sembra poter gestire la partita, i tedeschi la pareggiano con Woltemade.

Poi, a nove minuti dalla fine, gli azzurri rimangono in dieci per l’espulsione di Gnonto, che ingenuamente va scivolata, prendendosi il secondo cartellino giallo della sua partita. Una partita davvero negativa per l’attaccante, che ha sbagliato tanto sotto porta.

Germania-Italia Under 21: Ambrosino pennella, ma Rohl elimina gli azzurri

Con l’Italia in dieci, Weiper porta avanti la Germania, a tre dalla fine. Il match, però, non è per nulla finito: così al 90esimo arriva la seconda espulsione per gli azzurri, che rimangono in nove dopo il rosso a Zanotti. Ma la squadra di Nunziata non si arrende e a poco secondi dal fischio finale, va in delirio per la rete, davvero magica, su punizione di Ambrosino.

Si va così ai Supplementari, dove Desplanches diventa protagonista con un paio di interventi decisivi, come la bella parata su Reitz al 102′. Con orgoglio e personalità l’Italia di Nunziata tiene così testa alla Germania fino alla fine, ma al 117esimo c’è il gol che decide il match, quello di Rohl. Il tedesco batte da fuori il portiere azzurro che rimane immobile.

C’è dunque tanta rabbia per l’Italia, che non ha mai mollato, ma stasera contro un arbitro, il lituano Lukjancukas, per nulla all’altezza, non era per nulla facile.

Germania-Italia 3-2: 58’ Koleosho (I), 68’ Woltemade, 87’ Weiper, 94′ Ambrosino (I), 117′ Rohl

Carmine Nunziata ha commentato l’eliminazione con grande rammarico: “Ringrazio i ragazzi per lo spettacolo che hanno dato anche in nove contro undici – afferma a Rai Sport -. Li ringrazio perché hanno giocato a calcio. Non smetterò di farlo per quello che mi hanno dato. L’arbitro ha rovinato la partita, ma il risultato resta. Resta anche la consapevolezza che abbiamo fatto una grande prestazione. Oggi l’hanno vista poca la palla, se l’arbitro non avesse rovinato la partita”