DIRETTA Mondiale per Club, Juventus-Wydad: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Lincoln Financial Field’ tra i bianconeri di Tudor e i biancorossi di Benhachem in tempo reale

La Juventus affronta il Wydad Casablanca a Filadelfia in una gara valida per la seconda giornata del Gruppo G del Mondiale per Club. Una sfida che potrebbe già decretare il passaggio alla fase ad eliminazione diretta per la Vecchia Signora, in base al risultato dell’altra partita che mette di fronte Manchester City e Al Ain, che sarà diretta dall’arbitro honduregno Martinez.

Reduci dalla larghissima vittoria per 5-0 con doppiette di Kolo Muani e Conceicao oltre al gol di Yildiz ottenuta contro i modesti emiratini dell’Al Ain, i bianconeri di Igor Tudor vanno a caccia di un altro successo, possibilmente con tanti gol di scarto, in terra americana. L’obiettivo è quello di conquistare altri tre punti per restare a punteggio pieno e provare ad avere due risultati su tre all’ultimo turno contro i Citizens di Guardiola per tenere il primo posto del girone.

I biancorossi di Mohamed Amine Benhachem, che hanno concluso al terzo posto l’ultimo campionato marocchino, vengono invece dalla sconfitta all’esordio per 2-0 contro il Manchester City. Per evitare l’eliminazione anticipata servirebbe una vittoria, ma anche un pareggio terrebbe vive le speranze, facendo poi i conti con la differenza reti. Non ci sono precedenti ufficiali tra le due squadre.

Formazioni UFFICIALI Juventus-Wydad e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione in chiaro su Italia 1 e sarà visibile anche in streaming su tutti i dispositivi sulle app di Dazn e Mediaset Infinity. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Lincoln Financial Field’ tra Juve e Wydad Casablanca live in tempo reale.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Alberto Costa, McKennie, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor

WYDAD (5-4-1): Benabid; Moufid, Meijers, Ferreira, Boutouil, Moufi; Amrabat, Zemraoui, Moubarik, Lorch; Obeng. All. Benhachem

ARBITRO: Said Martinez (Honduras)

CLASSIFICA GRUPPO G: Juventus punti 3, Manchester City 3, Wydad Casablanca 0, Al Ain 0.

PROSSIMI IMPEGNI: Juventus-Manchester City e Wydad-Al Ain giovedì 26 giugno ore 21.