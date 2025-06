DIRETTA Europei Under 21, Germania-Italia | Formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘MOL Arena’ tra i teutonici di Di Salvo e gli Azzurrini di Nunziata in tempo reale

La Germania e l’Italia si affrontano a Dunajska Streda in una gara di sola andata valida come ultimo quarto di finale degli Europei Under 21 in Slovacchia. Una sfida tra due Nazionali ancora imbattute che in caso di parità al 90esimo andrà avanti con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore, che sarà diretta dall’arbitro lituano Lukjancukas.

Da un lato gli Azzurrini di Carmine Nunziata sono arrivati a questo appuntamento dopo aver battuto la Romania nella gara di esordio ed i padroni di casa della Slovacchia nella seconda giornata, sempre con il risultato di 1-0, prima del pareggio contro la Spagna. A parità di punti e di differenza reti, però, è stata la Rojita ad aggiudicarsi il primo posto nel Gruppo A davanti a Pirola e compagni.

Dall’altro lato la Mannschaft di Antonio Di Salvo, invece, ha dominato il suo girone battendo nell’ordine la Slovenia per 3-0, la Repubblica Ceca per 4-2 e infine l’Inghilterra per 2-1. Chi passa il turno se la vedrà in semifinale con la vincente tra Francia e Danimarca. L’ultimo precedente ufficiale tra le due Nazionali è una amichevole di tre anni fa, quando nonostante la doppietta di Cancellieri, i tedeschi si imposero con il risultato di 4-2 ad Ancona.

Formazioni UFFICIALI Germania-Italia Under 21 e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in tv in chiaro su Rai 2 e sarà visibile in streaming su tablet, smartphone e pc sulla app di Rai Play. Calciomercato.it vi offre il match della ‘MOL Arena’ tra Germania e Italia Under 21 live in tempo reale.

GERMANIA UNDER 21 (4-3-3): Atubolu; Collins, Rosenfelder, Arrey-Mbi, Brown; Reitz, Martel, Nebel; Gruda, Tresoldi, Woltemade. CT Di Salvo

ITALIA UNDER 21 (3-4-2-1): Desplanches; Ghilardi, Coppola, Pirola; Zanotti, Prati, Ndour, Ruggeri; Fabbian, Koleosho; Gnonto. All. Nunziata

ARBITRO: Manfredas Lukjancukas (Lituania)