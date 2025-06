Caos Salernitana, partita interrotta e squadra in Serie C: è successo di tutto

Ecco cosa è successo all’Arechi tra i campani e i liguri: alla fine sono i granata a retrocedere. Caos sugli spalti e fumogeni in campo

L’ultimo atto della stagione 2024-2025 del campionato di Serie B è andato in scena stasera all’Arechi, con il ritorno dei play-out tra la Salernitana e la Sampdoria.

Una partita, che ha visto i doriani trovare due gol nel corso del match, con Coda e Sibilli, prima dell’interruzione. Su. risultato acquisito, dopo il 2 a del Marassi, allo stadio è iniziata la contestazione da parte dei sostenitori campani: così dei fumogeni sono arrivati in campo, che hanno reso impossibile proseguire con la partita, interrotta prima al 60esimo e poi al 66esimo.

Sul terreno di gioco, però, poi, è arrivato letteralmente di tutto: dagli spalti sono stati, infatti, lanciati anche dei seggiolini, con Doveri che non ha avuto alternative che mandare le due squadre negli spogliatoi. Partita sospesa e polizia in tenuta antisommossa in campo.

Salernitana in Serie C, tifosi scatenati

La salernitana è arrivata ai playout per suoi demeriti, ma la pagliacciata fatta dalla lega di B è grottesca.

Auguro il meglio per i tifosi della Salernitana, ma dopo queste settimane sarà dura continuare a credere a questo circo.#SalernitanaSampdoria https://t.co/gMSBuMLVUs — Antonio Sarnelli (@Yavonz15) June 22, 2025

Come sarebbe finita è stato chiaro il 18 maggio, ma lo schifo resta e non ne esce bene nessuno, men che meno quelli che saranno contenti perché la squadra blasonata è rimasta in b #SalernitanaSampdoria — Maria Rosaria🌻 (@marope__) June 22, 2025

Mamma mia che schifezza contro la Salernitana.

La Serie B si è definitivamente uniformata alla Serie A 🤮#salernitanasampdoria — Francesco 🎧✍️ (@Francesco_Nuc95) June 22, 2025

A me della Salernitana frega proprio nulla anzi, son contento se il loro unico successo degli ultimi 3 anni è il pareggio contro il Napoli nell’anno del terzo scudo, però cazzo le ingiustizie non le sopporto. Li stanno affossando #SalernitanaSampdoria — McMauro🏆🇮🇹 AG4️⃣IN (@MaooNes) June 22, 2025

Playout #SerieB: #Salernitana avanti 1-0 ma il goal viene annullato per un fallo di mano inesistente col #Var.

A pochi minuti dalla fine del primo tempo #Sampdoria va in vantaggio con il goal dell’ex Coda. Ormai il canovaccio è scritto: Salernitana in C.#SalernitanaSampdoria — Vincenzo Mele (@VincentMele92) June 22, 2025

Questo è il furto a cui dobbiamo assistere.

Ma no, per i doriani non era niente scritto; noi eravamo favoriti e loro, poverini, erano le vittime del sistema..#FIGCMafia #GravinaOut #SalernitanaSampdoria https://t.co/14zZsV1wYd — Collin2997 🇺🇳 (@Collin2997) June 22, 2025

Ribadisco: Se i nostri scendono in campo il secondo tempo, meritano di non uscire dall’Arechi. Diventano complici del sistema allo stesso modo di chi ha organizzato tutto questo.#SalernitanaSampdoria — Collin2997 🇺🇳 (@Collin2997) June 22, 2025

Sui social si sono letteralmente scatenati. Quanto accaduto, con la retrocessione della Salernitana, non va giù a molti tifosi. Vedere la Sampdoria ‘ripescata’ ai playout, dopo la penalizzazione del Brescia, ha portato diversi sostenitori campani a fare degli strani pensieri.

Alla fine ad esultare è dunque la Sampdoria, che non ha potuto farlo in campo visto che la partita non è più ripresa e il risultato chiaramente non è stato omologato.