Neymar in Serie A dopo De Bruyne e Modric, la decisione è presa

Un vero e proprio sogno potrebbe realizzarsi per gli appassionati di calcio italiani, il verdetto parla chiaro

E’ un calciomercato, quello di questa estate, che si è aperto con un paio di colpi niente male, per il nostro campionato. Il Napoli ha preso Kevin De Bruyne, a luglio Modric si unirà al Milan. Giocatori con una carta di identità importante, sicuramente, ma ancora più che in grado di fare la differenza, come del resto hanno testimoniato di recente con le loro gesta.

Davanti a profili del genere del resto è difficile storcere il naso, la loro qualità è fuori discussione. E forse, questo potrebbe avere la funzione di aprire la strada ad altri giocatori di tale livello che potrebbero scegliere il nostro campionato per la parte conclusiva della loro carriera. Inevitabile pensare ad esempio a Neymar, che tra qualche giorno sarà un appetibilissimo parametro zero, con un futuro tutto da scrivere, dopo la fine dei sei mesi al Santos e quella del contratto con l’Al Hilal.

Neymar a fine carriera in Serie A: i votanti del sondaggio di CM.IT votano lui

Abbiamo chiesto agli utenti di Calciomercato.it, nel nostro classico sondaggio su ‘X’, quale tra i big che si avviano a concludere la loro carriera si vorrebbe vedere maggiormente in Serie A. E il numero maggiore di preferenze è andato proprio al brasiliano.

Per lui, il 30,3% dei voti, rispetto a un parterre di concorrenti comunque di tutto rispetto e infatti una distribuzione delle preferenze alquanto equilibrata. Neymar ha infatti prevalso di pochissimi voti davanti a Lewandowski, che ha raccolto il 27%.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Italia paese per vecchi: dopo #Modric al #Milan e #DeBruyne al #Napoli, quale altro big a fine carriera vorreste vedere in Serie A? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 21, 2025

Poco distante, anche Griezmann, a cui favore è andato il 25,8% dei voti. Non ha convinto tantissimo invece un eventuale approdo di Benzema in Italia, per lui solo il 16,9% delle preferenze.