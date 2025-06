Svolta Donnarumma, colpo di scena: annuncio sull’accordo

Le ultime sull’estremo difensore della Nazionale e del Paris Saint Germain. C’è l’annuncio sul futuro

Stagione superlativa quella vissuta da Gigio Donnarumma che si è confermato tra i protagonisti assoluti della straordinaria annata vincente del Paris Saint Germain. Il portiere italiano però ha una situazione contrattuale ancora in bilico, che apre ad inevitabili rumors sul suo futuro.

L’estremo difensore classe 1999 non sembra aver fatto grandi passi verso un potenziale rinnovo col PSG, motivo per cui si intensificano le voci su un eventuale addio che coinvolgerebbe alcuni dei maggiori club europei. Tra questi anche Inter e Juventus sono state accostate a più riprese a Donnarumma che vive quindi una fase di stallo.

Senza rinnovo il Paris rischierebbe di perdere un patrimonio del genere a parametro zero tra un anno, ponderando quindi la possibilità di cederlo prima per poter monetizzare. Le incertezze dunque crescono, così come il numero di società accostate al portierone azzurro il quale piace oltre alle italiane, anche a Manchester City e Bayern.

Calciomercato, all-in su Donnarumma: dal PSG al City

In Inghilterra si soffermano soprattutto sull’interesse del Manchester City per Donnarumma diviso tra rinnovo e potenziale addio.

Intervenuto nell’ultima edizione del podcast ‘Inside Track’ di ‘Football Insider’, il corrispondente Pete O’Rourke ha rivelato alcuni passaggi sul portiere italiano: “Se diventasse disponibile, il Manchester City sarebbe uno dei tanti club interessati a Donnarumma“, ha dichiarato per poi aggiungere: “Sta entrando nell’ultimo anno del suo contratto con il club francese e non è stato ancora raggiunto alcun accordo per un nuovo accordo”.

L’insider ha quindi evidenziato: “Il PSG sta facendo tutto il possibile per convincere Donnarumma a prolungare il suo futuro nel club. Il giocatore è felice a Parigi e la sua priorità è prolungare il contratto, ma se dovesse succedere qualcosa nelle trattative, diversi club lo prenderebbero in considerazione”.

Il giornalista ha proseguito descrivendo la situazione portieri del City tra Ederson ed Ortega per poi ribadire ancora una volta: “Al momento sembra difficile strappare Donnarumma al PSG. Quindi il City e tutti gli altri interessati al nazionale italiano dovranno lasciarselo sfuggire”.