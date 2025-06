Ascoli tra nuova società, Ds e allenatore: tutte le novità per la prossima stagione

I bianconeri vivranno un mercato intenso dopo il cambio di proprietà e l’ok della Covisoc per l’iscrizione al campionato di Serie C: tutti i dettagli in vista della prossima stagione

La stagione 2024-25 si è da poco conclusa, ma è già tempo di proiettarsi verso la prossima. Anche l’Ascoli ha già iniziato a lavorare in vista di quello che sarà il prossimo campionato di Serie A. Il club bianconero ha appena cambiato proprietà, passando da Pulcinelli a Bernardino Passeri.

Dopo il via libera della Covisoc all’iscrizione al campionato di Serie C, diverse saranno le situazioni che dovrà definire la neonata società: permanenze, addii e nuovi arrivi. Un lavoro enorme tutto o quasi sulle spalle del nuovo Direttore sportivo.

Ascoli, dal nuovo ds al mercato e all’allenatore: si prepara la nuova stagione

L’ex Matteo Patti è in pole, ma in queste ore sono cresciute sempre di più le quotazioni di Mino Grillo, figlio di Franco. Nato in Campania, il ds ha accumulato esperienza anche come direttore dell’area tecnica dell’Eintracht Francoforte e poi come dirigente nell’ultimo grande Chievo Verona in Serie A.

A proposito di rinforzi, come detto il mercato sarà un tema molto importante in casa bianconera. Dal portiere all’attaccante, i nomi in lizza sono tanti ma ora è difficile dare un quadro chiaro della situazione e degli obiettivi in attesa che si definisca la questione DS. E, a ruota, che vengano sciolte le riserve sul nome del nuovo allenatore.

Allo stato attuale il nome più caldo è quello di Gaetano Fontana, ex capitano proprio dell’Ascoli. Ma non è l’unico nome in lizza per la prestigiosa panchina dei marchigiani, chiamati a rilanciare le proprie ambizioni nella prossima stagione, insomma a ridare lustro a un club con una storia di prestigio e trascorsi, tutt’altro che irrilevanti, anche nel campionato di Serie A.