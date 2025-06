“Vlahovic-Milan”: l’annuncio in diretta che cambia il futuro

Dall’attacco rossonero col nome del centravanti serbo alle ultime anche su Inter e Juventus. Il punto sul nostro canale YouTube

L’attesa per la prossima stagione, che sarà di ripartenza per molte big italiane, si fa sempre più spasmodica. In casa Juventus in particolare si è cambiato registro con l’arrivo di Damien Comolli e un riassetto societario ancora tutto da vivere.

Il neo dirigente ha confermato la permanenza di Tudor in panchina, e tra i vari argomenti della sua prima conferenza stampa ha toccato anche il futuro e il possibile addio di Dusan Vlahovic: “Devo prima parlare con il ragazzo e capire le sue impressioni. È un top player, bisogna capire però quali sono le sue intenzioni anche dal punto psicologico e qual è la sua posizione. Poi sarò in grado di prendere una decisione”.

La situazione sul centravanti serbo è tutta da vivere visto anche l’interesse di club italiani su di lui come il Milan. Comolli vuole dunque parlarci per capirne le strategie da percorrere, mentre il calciatore piace a Tare che lo conosce così come Allegri.

A tal proposito abbiamo approfondito la questione a ‘TiAmoCalciomercato’ sul canale YouTube di Calciomercato.it: “Serve vista la situazione di Abraham un nuovo attaccante. Vlahovic è una possibilità ma con costi importanti. Oggi chi gli corrisponde 12 milioni annui? Interpreto le parole di Comolli quasi come una richiesta d’aiuto per risolvere questa situazione. – le parole della direttrice Eleonora Trotta – Tare è molto concentrato su questo nuovo ruolo. L’operazione Modric è sua”.

Calciomercato, dal Milan su Vlahovic alle altre big: le ultime anche su Juve e Inter

Nel corso dell’intervento odierno Riccardo Meloni ha aggiunto: “Vlahovic il nome cerchiato dalla dirigenza della Juve per risolvere i problemi e tagliare i costi. Forse a questo punto si aspettavano già di avere qualche offerta in mano”.

A margine della puntata odierna in compagnia della nostra direttrice si è parlato anche di altri big: “Bonny? Anche lui ha avuto interessi di tante squadre. Da capire se realmente è da big. Inter ridimensionata? Chivu mi piace molto e lo ritengo all’altezza. Ha formato uno staff di livello. Mi aspetto che possa lavorare bene ma ci vuole il giusto supporto”.

Infine Meloni ha ribadito come: “Kolo Muani può essere la scelta di comodo. Ci sarà tanto da fare anche con le cessioni. Se in attacco non trovano nessuno che possa essere un affare rimangono su Kolo Muani andando poi a cercare un’alternativa di livello.”