Juve e Milan si spartiscono gli ‘scarti’: doppio affare da 40 milioni

Le ultime di mercato per i bianconeri e i rossoneri, che guardano a Madrid per rafforzare le proprie squadre: ecco la situazione

Non sono stati giorni proprio esaltanti per Milan e Juventus. Dopo la chiusura del campionato, i bianconeri speravano di poter mettere le mani su Antonio Conte, che alla fine, però, è rimasto al Napoli.

L’alternativa, rappresentata da Gian Piero Gasperini, poi, non ha ‘tradito’ la Roma, dicendo no alla Vecchia Signora. Il club di Torino ha così deciso di proseguire con Igor Tudor e nel frattempo si è separata da Giuntoli, accogliendo Comolli. E’ tempo, dunque, di rivoluzioni in casa Juventus, ma lo è ancor di più in rossonero.

Dopo Allegri e Tare, il Diavolo è, infatti, pronto a vendere tutti. Il primo che ha fatto le valigie è stato Tijjani Reijnders. La lista, però, è davvero lunga: da Theo Hernandez a Mike Maignan, passando per Yunus Musah e Samu Chukwueze, i giocatori pronti a salutare sono tantissimi.Â

Entrambe le squadre, ovviamente, sono attese anche ad un mercato in entrata importante: sia Juventus che Milan sognano un grande bomber, ma nel frattempo guardano in Spagna alla ricerca di opportunità . Quando si acquista dal Real Madrid, d’altronde, difficilmente si sbaglia e non occorre andare troppo indietro col tempo per avere delle conferme.

Milan e Juventus, occhi puntati al Real Madrid: arrivano in Serie A

Il Diavolo, ad esempio, ha preso dai Blancos Alex Jimenez, prima ancora Brahim Diaz. La scorsa estate, però, era stato il Como a mettere a segno il grande colpo con Nico Paz.

Ora la Juventus – come riporta TodoFichajes – sta pensando seriamente a Fran Garcia. Può essere lui il sostituto di Cambiaso, che è destinato a salutare i bianconeri e chissà magari vestire il rossonero, se dovesse salutare Theo Hernandez. Il Real Madrid è pronto a concedere il via libera alla sua cessione per una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro di euro.

Il Milan, invece, avrebbe già presentato una proposta da venti milioni di euro ai Blancos per strappare il sì per Ceballos. E’ ormai anni che il centrocampista viene accostato viene accostato ai club italiani e questo potrebbe essere quello giusto per dire addio al Real Madrid. Sarebbe stato lo stesso giocatore ad aver chiesto la cessione e il Diavolo potrebbe essere il posto giusto da cui ripartire