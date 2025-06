Il PSG strapazza l’Inter anche sul mercato: “È l’offerta migliore”

Fresco vincitore della Champions, il club parigino mette la freccia per il difensore. Ecco tutti i dettagli

Oltre al danno la beffa? Dalla Spagna sono certi: l’offerta del PSG è la migliore che ha sul tavolo. Così l’Inter rischia di dirgli davvero addio e vederlo andare proprio nella squadra che l’ha surclassata in finale di Champions League a Monaco di Baviera.

Nel mercato estivo, senza dimenticare la striscia fino al 10 giugno apertasi per le squadre che parteciperanno al Mondiale per Club, l’Inter dovrà rinnovare l’intera rosa. Quindi tutti i reparti, dall’attacco alla difesa.

Per quanto riguarda il reparto arretrato, urge un sostituto di Francesco Acerbi. A tal proposito, Marotta e Ausilio guardano soprattutto alla Serie A: un nome che piace molto è quello di Gila, uno dei pilastri della Lazio tornata ad essere di Maurizio Sarri.

I ‘problemi’, per l’Inter, sono due: il prezzo dello spagnolo, con Lotito che chiede tra i 40 e i 50 milioni di eur; la concorrenza. Del Milan in Italia, ma soprattutto di alcune big straniere. Gila ha molti ammiratori in Premier League, tuttavia secondo ‘AS’ il club oggi in pole è proprio il Paris Saint-Germain.

Inter, Gila per il post Acerbi: ma il PSG è avanti

Gila ha un contratto con la Lazio fino a giugno 2027. L’Inter lo segue da tempo ed è uno dei nomi più apprezzati proprio per il dopo Acerbi. Ma l’operazione è in salita, in salita ripida per via del prezzo. Poi con Lotito è difficile ottenere degli sconti o delle formule agevoli, a maggior ragione er un calciatore così ambito a livello internazionale.

La fonte spagnola, non a caso, dà avanti il PSG nella corsa al cartellino del classe 2000 nativo di Barcellona, che in tre anni di Lazio ha collezionato 84 presenze e messo a segno 2 gol. Costato appena 6 milioni, adesso i biancocelesti potrebbero realizzare una super plusvalenza per il calciatore cresciuto tra Espanyol e Real Madrid.