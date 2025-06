Fuori dalla Juventus e destinazione Milan: “Cercati una squadra”

L’addio alla Juve e l’ipotesi rossonera: nessuna rottura con il nuovo allenatore del ‘Diavolo’

La Juventus è alle prese con un nuovo ribaltone interno alla società, dopo il divorzio da Giuntoli e lo sbarco alla Continassa di Comolli come Direttore generale. In arrivo c’è anche un nuovo Ds sul mercato, mentre in panchina prende sempre più corpo la permanenza di Igor Tudor anche dopo il Mondiale per Club e in vista della prossima stagione.

Intanto, un ex stella come Federico Chiesa ritorna sul suo addio alla Juve: “Non sono pentito di essere andato via, perché dovrei esserlo? Non mi hanno offerto il rinnovo, c’erano stati dei contatti per parlarne dopo l’Europeo ma nessuno si è più fatto sentire”, le parole senza peli sulla lingua dell’attuale attaccante del Liverpool.

Chiesa aggiunge sull’addio alla ‘Vecchia Signora’: “Sono stato alla Juve per quattro anni e mi sono sempre comportato bene, però è stata una loro scelta. Tornare? Mai dire mai“.

Chiesa ritorna sull’addio alla Juve: “Thiago Motta mi disse che non facevo parte del progetto”

Chiesa svela un retroscena sulla separazione la scorsa estate con la Juventus: “Quando sono tornato dalle vacanze dopo il mio matrimonio ho parlato con Thiago Motta che mi ha detto chiaro e tondo: ‘Non fai parte del progetto, cercati una squadra’. Sono stati chiari fin dal primo giorno, mi hanno fatto lavorare con la squadra per due settimane, poi Motta non mi voleva più. È’ stato un dispiacere perché io tengo molto alla Juventus e pensavo di poter dare ancora tanto”.

Per Chiesa, in caso di cessione dal Liverpool, si parla di un possibile ritorno in Italia e al Milan (oltre al Napoli): “Sarà un tema da affrontare in estate. Io, il mio agente e la mia famiglia abbiamo un ottimo rapporto col Liverpool. L’obiettivo è arrivare pronto al raduno, cercheremo la soluzione migliore per tutti. Allegri? Se ne sono dette tante, ma io ho grande rispetto per Max. È un vincente, per me il Milan è una grande scelta. Allegri mi ha dato tanto come crescita personale e modo di giocare. Mi ha chiamato a settembre per farmi l’in bocca al lupo prima di andare al Liverpool. È stato molto carino”, ha concluso Chiesa.