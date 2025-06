Fiorentina e Roma non mollano Mijnans: ecco il prezzo | CM.IT

Giallorossi e viola monitorano il numero 10 dell’AZ Alkmaar, protagonista di un’ottima stagione

In attesa di annunciare ufficialmente il nuovo allenatore, con Gian Piero Gasperini pronto a firmare nella Capitale, la Roma resta molto attiva anche sul calciomercato dei giocatori, soprattutto sul fronte cessioni. Nelle scorse ore, il club giallorosso ha annunciato il passaggio di Enzo Le Fée a titolo definitivo al Sunderland per circa 24 milioni di euro (18 più 4 di bonus).

Dopo la promozione dei Black Cats in Premier League, è scattato l’obbligo di riscatto. C’è stato invece bisogno di una nuova trattativa per raggiungere un accordo per Samuel Dahl, che è pronto ad accasarsi al Benfica per circa 11 milioni più una percentuale importante sulla futura rivendita, mentre nei prossimi giorni l’Inter dovrebbe riscattare Nicola Zalewski a circa 6,5 milioni di euro.

Fiorentina e Roma su Mijnans: l’AZ fissa il prezzo

Per quanto riguarda il mercato in entrata, l’avvento del Gasp imporrà degli interventi mirati un po’ in ogni settore del campo. Alle prese con la difficile trattativa per il rinnovo di Svilar, Florent Ghisolfi sta lavorando anche per convincere il Salisburgo ad abbassare le pretese per Gourna Douath o a considerare un nuovo prestito.

A centrocampo, un profilo che già da diverse settimane piace a Trigoria è quello di Sven Mijnans. Le informazioni in possesso di Calciomercato.it confermano che la Roma resta vigile sul numero 25enne olandese, al pari del Bologna e della Fiorentina. Affrontato nella sfida di Europa League, il numero 10 dell’AZ Alkmaar ha ben impressionato i giallorossi.

Dotato di ottima tecnica e in grado di giocare sia da mezzala offensiva che da trequartista, il mancino di Spijkenisse ha concluso la stagione con 11 gol e 8 assist in 44 presenze complessive, migliorando il suo record personale di 7 gol e 9 assist di due anni fa. Abile sia in fase di costruzione, sia in fase di finalizzazione, Mijnans è particolarmente apprezzato per le sue doti balistiche sui calci da fermo e per la capacità d’inserimento nell’area di rigore avversaria.

Durante la sua avventura in Europa League, diversi club francesi, inglesi, spagnoli e tedeschi hanno inviato i propri emissari a seguirlo. Nonostante ciò, la valutazione del ragazzo resta ancora accessibile e si aggira sui 10 milioni di euro più bonus.