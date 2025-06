Doppia UFFICIALITA’ Juve: risoluzione per Giuntoli e dimissioni di un altro dirigente

Accordo consensuale con l’ex Napoli: non sarà più il direttore sportivo bianconero. Ma non è l’unico a lasciare Torino: ufficiale un altro addio

Tempo di rivoluzione in casa Juventus. La notizia era nell’aria e adesso è anche ufficiale: Cristiano Giuntoli lascia il club bianconero. Risolto in maniera consensuale il contratto tra l’ex direttore sportivo del Napoli e la Vecchia Signora. Ma c’è di più. Con lo stesso comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale, la Juve ha reso note anche le dimissioni di Francesco Calvo. Ecco la nota della società torinese:

“Juventus Football Club S.p.A. rende noto di aver raggiunto un accordo con Cristiano Giuntoli per la risoluzione consensuale dalla data odierna del contratto di direttore sportivo. La decisione è stata maturata dalle parti a seguito di una valutazione congiunta in merito alle prospettive future e reciproche esigenze. Si conferma, inoltre, che Francesco Calvo ha rassegnato le dimissioni, con decorrenza dal 16 giugno 2025, da Managing Director Revenue & Institutional Relations per intraprendere un nuovo progetto professionale. Alla data odierna, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, Cristiano Giuntoli e Francesco Calvo non risultano titolari di azioni Juventus“.