Locatelli ko, lascia il ritiro della Nazionale: le condizioni del capitano della Juve

Il centrocampista salterà le prime due gare di qualificazione al Mondiale 2026

Manuel Locatelli lascerà il ritiro della Nazionale questa sera. Il capitano della Juventus salterà quindi le prime due delicate gare di qualificazione al Mondiale 2026, contro Norvegia e Moldavia rispettivamente del 6 e 9 giugno.

Nell’allenamento di ieri, Locatelli ha subito un trauma distorsivo alla caviglia destra. Il classe ’98 farà ora rientro alla Continassa, dove oggi la squadra di Tudor ha iniziato ad allenarsi in vista della partecipazione al Mondiale per Club. Possibile che Locatelli svolgerà degli esami al J Medical volti a chiarire definitivamente l’entità del suo infortunio. Sarà da valutare proprio in ottica Mondiale.