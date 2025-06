Psg, festeggiamenti nel caos: notte di scontri e auto in fiamme, centinaia di arresti

Dopo il trionfo in Champions League, la gioia dei tifosi francesi prende una deriva violenta: il resoconto dell’accaduto nella notte parigina e non solo

Una vittoria senza discussioni, al termine di una prestazione perfetta e una finale dominata, per un successo atteso da tantissimo tempo e finalmente concretizzatosi. Il Psg è campione d’Europa, avendo largamente battuto l’Inter con un 5-0 che resterà nella storia. A Parigi e in tutta la Francia, però, la gioia per il trionfo è rapidamente degenerata. E la nottata è stata all’insegna di violenti scontri tra i tifosi e le forze dell’ordine, con un bilancio da autentica guerriglia.

I primi tafferugli sono scoppiati quando la partita era ancora in corso e si sono diffusi principalmente nei dintorni dello stadio Parco dei Principi e sugli Champs Elysees. I disordini sono stati numerosi e hanno spinto la polizia a intervenire con vigore. Le immagini diffuse dai notiziari hanno mostrato un clima decisamente turbolento, tra auto e altri mezzi in fiamme e distruzioni di vetrine.

Il bilancio diffuso dalla questura della capitale francese riferisce in particolare di quasi 300 arresti e oltre 200 feriti. In tutta la Francia, i fermi successivi al caos dei festeggiamenti sono stati 559. Ci sono stati, purtroppo, anche due morti. Una ragazza di 20 anni a Parigi, dopo che il suo scooter è stato tamponato violentemente da un’auto, sul lungo-Senna sudoccidentale, e un ragazzo di 17 anni accoltellato a Dax, nel dipartimento delle Landes.