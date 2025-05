Psg-Inter, Marotta rivela: “Oaktree non se l’aspettava”

A pochi istanti dall’inizio della finale di Champions League le rivelazioni del presidente nerazzurro

L’Inter si prepara alla partita più importante della sua stagione. I nerazzurri sfidano a Monaco il Paris Saint-Germain per la vittoria della Champions League.

A pochi istanti dalla sfida contro i transalpini, il presidente dei meneghini Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’, parlando della finale, ma ricordando anche l’ex presidente nerazzurro Ernesto Pellegrini.

Pellegrini: “In primis era un appassionato di sport, un grande presidente, soprattutto era un grande uomo. Abbiamo e ho perso un punto di riferimento, ero un amico da tanti anni, viene a mancare uno dei grandi dirigenti del passato”.

Emozioni e cosa cambia con Istanbul: “L’Inter può ambire a qualcosa di diverso perché 7/11 hanno giocato a Istanbul, hanno maturato esperienza e i confronti con squadre importanti hanno fatto accrescere la loro coscienza, hanno affrontato avversari di grande livello europeo. Sono sicuro che la prestazione sarà ottima. Anche se dobbiamo tenere presente che affrontiamo un’ottima squadra”.

Oaktree: “Non dico che loro reazione sia stata di meraviglia, ma sono molto contenti. Oggi sono presenti tutti, non si aspettavano questi risultati straordinari. La loro presenza è costante, molto silente, non ci danno fastidio, anche rassicurante. L’operatività del management è proseguita come prima e insieme abbiamo raggiunto questo straordinario traguardo”.