Scudetto al veleno, furia Inter: “Peggio di Calciopoli”

Il club nerazzurro è convinto di aver subito pesanti torti nelle ultime partite di campionato. Silenzio stampa dopo il 2-2 con la Lazio che, di fatto, consegna lo Scudetto al Napoli

Questo sarà l’ennesimo Scudetto al veleno, e andiamo cauti, della nostra Serie A. L’Inter è furibonda per le decisioni prese dall’arbitro Chiffi nel match contro la Lazio, dal rigore negato a Bisseck a quello assegnato, post consulto al Var, per tocco col gomito dello stesso difensore tedesco e che è costato il 2-2 finale. Ciòè la vittoria e il Tricolore.

L’Inter ha optato per il silenzio stampa onde evitare dichiarazioni da rischio pesanti squalifiche, e in segno di protesta – che appare decisamente tardiva quanto strumentale – per i torti arbitrali che sostiene aver subito nelle ultime partite di campionato, con riferimento alle gare contro Bologna, Roma e, appunto, Lazio.

Il club nerazzurro non ha nemmeno digerito la presenza di Guida in sala Var (come assistente del varista Di Paolo), ossia dell’arbitro a cui non viene più affidata una partita del Napoli perché – come rivelò lui stesso un paio di mesi fa a ‘Radio CRC’ – “Quando ho commesso degli errori, non era così sicuro passeggiare per strada. Pensare di sbagliare ad assegnare un rigore e di non poter uscire due giorni di casa per svolgere le mie attività sportive non mi fa sentire sereno“.

L’atmosfera a Napoli è così tranquilla che Maresca Guida e la moglie stamattina firmeranno autografi in Piazza del Plebiscito. #InterLazio — number1719 (@number17190) May 19, 2025

Per Napoli – Cagliari arbitro Guida è #VAR arbitro Maresca. Almeno possono partecipare al taglio della torta. #Rocchi daje fai facce ride.@AIA_it 🤡🤡🤡🤡 — Maoisti Neroazzurri ⭐️⭐️ (@MaoistiN) May 19, 2025

Chiffi e’ stato il 12 uomo della Lazio

Guida il 13 — B. A.⭐⭐ (@runnerbeg) May 19, 2025

Nelle ultime 3 partite sono successe cose che nemmeno nel campionato turco succedono, la stagione 2024/25 entrerà nella storia per esser stato il campionato più falsato degli ultimi anni, VERGOGNA#InterLazio #SerieA #Chiffi #Guida — 🇮🇹 Paradise Ebbasta 🇮🇹 (@demartinalex) May 19, 2025

I tifosi dell’Inter sono furibondi: “Vergogna AIA, è il campionato più falsato della storia”

Come visto nei commenti in alto, tanti interisti sui social ‘sostengono’ appieno la posizione dell’Inter, con alcuni di loro che si sono letteralmente scagliati contro Chiffi, lo stesso Guida e l’AIA, parlando addirittura di “campionato più falsato della storia”.