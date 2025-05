La Lazio guarda in casa Mourinho, piace Szymanski: distanza tra domanda e offerta | CM.IT

Tra gli obiettivi di calciomercato dei biancocelesti c’è il centrocampista polacco del Fenerbahce. I club di Roma e Istanbul al lavoro

Centottanta minuti per un sogno. La Lazio si gioca l’accesso alla prossima Champions League nelle ultime due giornate di Serie A che vede i biancocelesti di Baroni affrontare prima l’Inter in trasferta e poi il Lecce in casa. Nonostante sia a pari punti con la Juve, il club capitolino non ha il destino nelle sue mani: gli scontri diretti a sfavore con gli uomini di Tudor, infatti, impongono di fare almeno un punto in più rispetto ai bianconeri.

Nel frattempo si pensano alle strategie di mercato per la prossima stagione. Nelle ultime ore il nome di Sebastian Szymanski è stato accostato con forza alla Lazio. Si tratta di un centrocampista offensivo classe 1999 da tempo nel giro della Nazionale polacca, che milita attualmente nel Fenerbahce. Ma c’è di più: secondo il quotidiano turco ‘Sabah’, i capitolini avrebbero già presentato un’offerta da 15 milioni di euro per l’ex Dinamo Mosca.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, tuttavia, la cifra è decisamente più bassa rispetto alla valutazione che la società allenata da Mourinho fa del suo giocatore. A Istanbul si parla di una cifra di circa 25 milioni di euro per il cartellino di Szymanski. Insomma, c’è da fare uno sforzo importante da entrambe le parti per cercare di trovare un accordo.