Juventus, Conte nuovo allenatore: primo rinforzo dal Real Madrid

Sta nascendo gradualmente la nuova Juventus ed il primo nome della lista per la panchina è quello di Antonio Conte. Per convincerlo, il primo rinforzo per i bianconeri può arrivare direttamente dal Real Madrid.

Per i bianconeri il futuro è tutto da scrivere, ovviamente, dal momento che sono tante le incognite da risolvere. La prima, in ordine di priorità, è vedere se questa squadra riuscirà oppure no ad ottenere il pass per la prossima edizione della UEFA Champions League, fondamentale per rendere sostenibile tutto quello che è il progetto bianconero. In secondo luogo, c’è da risolvere la questione che gravita attorno al nuovo allenatore ed anche da questo punto di vista c’è da un lato fretta e dall’altro la ferma volontà di puntare su Antonio Conte, considerato perfetto per rilanciare questo club.

Nonostante il tecnico sia sotto contratto con il Napoli, con cui ha fatto un percorso straordinario, è noto il suo legame con questo club. E davanti ad un progetto importante potrebbe seriamente forzare la mano con Aurelio De Laurentiis per ottenere la liberazione. Proprio per dare una dimostrazione di forza, a quanto pare la Juventus ha messo nel mirino come primo affare un rinforzo che può arrivare direttamente dal Real Madrid, alle prese a sua volta con un cambio epocale da Carlo Ancelotti a Xabi Alonso. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

La Juventus guarda in casa Real Madrid: nuovo centrocampista per Conte

Il colpo in questione garantirebbe il salto di qualità alla linea mediana della Juve, che quest’anno ha faticato e non poco pur cambiando spesso profili coinvolti direttamente. Stando a quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, in casa Real Madrid stanno valutando seriamente la possibilità di lasciar partire Aurelien Tchaoumeni. Proprio per questo motivo, JuveNews rilancia il nome proprio del francese per il centrocampo della Juventus, dal momento che avrebbe tutto per garantire il salto di qualità alla linea mediana. Fisico, geometrie e letture da veterano.

L’apertura dei galacticos a questa cessione mette la strada leggermente in discesa, pur restando un colpo estremamente complicato per la Juventus, anche per i costi che richiede da questo punto di vista. Nonostante questo, però, i bianconeri pare vogliano provarci ed avrebbero aggiunto il nome di Tchouameni alla lista della spesa di Cristiano Giuntoli.

Sommato all’affare Osimhen che si sta provando a condurre in porto con il Napoli, sarebbe una dimostrazione forte per i bianconeri per convincere Conte. Si attendono sviluppi su questo fronte, che potrebbe diventare infuocato nelle prossime ore. Con i tifosi che in maniera del tutto inevitabile iniziano a sognare in grande.