Juventus, primo acquisto 2025-26: ha già firmato

Accordo già siglato per la società torinese, rinforzo per la nuova annata: di chi si tratta

Due partite, 180 minuti, sei punti da raccogliere per raggiungere l’obiettivo, dipendendo solo da se stessi e da nessun altro. Missione chiara per la Juventus, che ha l’obbligo di fare bottino pieno contro Udinese e Venezia per mettere le mani sul quarto posto e non aspettare risultati dagli altri campi.

La sconfitta della Roma a Bergamo ha messo i bianconeri nelle condizioni di determinare autonomamente il proprio destino. Una buona notizia, senza dubbio, ma adesso non si può più sbagliare nulla, per assicurarsi nuovamente la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Un traguardo che, lo sappiamo, sarebbe essenziale per i piani futuri.

Con l’accesso all’Europa principale, la Juventus avrebbe margini di manovra maggiori sul mercato. Una nuova sessione di trasferimenti in cui di sicuro vedremo il club protagonista di tante operazioni in entrata e in uscita, così come accaduto lo scorso anno. Con movimenti che dietro le quinte stanno già avvenendo e che anzi portano a Torino già il primo acquisto del 2025-2026.

Juventus, colpo per la Next Gen: Van Aarle si unisce ai bianconeri

Infatti, i bianconeri avrebbero messo le mani su Shane Van Aarle, giovane talento proveniente dalle giovanili del Psv Eindhoven.

Classe 2006, 19 anni da compiere il 5 giugno, Van Aarle è un difensore centrale, molto prestante fisicamente, con una altezza di un metro e 95 centimetri. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, la firma del contratto sarebbe già avvenuta. L’intenzione sarebbe quella di aggregare il calciatore alla Next Gen, investendo su di lui nel lungo periodo, con prospettiva di un inserimento, in futuro, in prima squadra.