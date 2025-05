Caos Serie A, cambiano di nuovo gli orari: a breve l’ufficialità

È atteso l’annuncio della Lega sul nuovo spostamento delle partite in programma domenica 18 maggio. Ecco tutti i dettagli

Stamattina la Lega Serie A ha ufficializzato il calendario della 37esima nonché penultima giornata di Serie A. In pratica tutte le partite in contemporanea domenica sera alle 20.45, fatta eccezione per Genoa-Atalanta piazzata il giorno prima allo stesso orario.

Nove partite su dieci nello stesso giorno e alla medesima ora per non dare alcun vantaggio o svantaggio a nessuna squadra, insomma per non rischiare di ‘falsare’ il campionato a ridosso del traguardo finale. Domenica alle 20.45, quindi, anche Parma-Napoli e Inter-Lazio, ovvero i due match chiave per lo Scudetto, ma pure due gare importanti in ottica salvezza e zona Champions.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA 37ESIMA DI SERIE A

Sabato 17 maggio

20:45 | Genoa-Atalanta

Domenica 18 maggio 20.45

Cagliari-Venezia

Fiorentina-Bologna

Inter-Lazio

Juve-Udinese

Lecce-Torino

Monza-Empoli

Parma-Napoli

Roma-Milan

Verona-Como

La Serie A modifica il calendario dei playoff di Serie C

Stando a ‘Lacasadic.com’, la decisione della Lega Serie A di far disputare in contemporanea tutti gli incontri della 37esima giornata, porterà verosimilmente alla modifica del calendario delle sfide d’andata del secondo turno dei playoff di Serie C.

I match sono stati programmati per domenica alle ore 20, ma ora proprio per evitare uno ‘scontro’ anche televisivo – uno scontro impari – coi nove match del massimo campionato, la Serie C presieduta da Matteo Marani avrebbe deciso di anticipare tutte le partite alle ore 18.15.

Ricordiamo che al secondo turno dei playoff accederanno le squadre che supereranno il primo turno nazionale e le seconde classificate dei tre gironi di Serie C, vale a dire Vicenza, Ternana e Audace Cerignola.

Questi i risultati degli incontri d’andata del primo turno:

Vis Pesaro-Rimini: 1-1;

Catania-Pescara: 0-1;

Crotone-Feralpisalò: 3-1;

Atalanta U23-Torres: 7-1;

Giana Erminio-Monopoli: 3-1;

Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’ufficialità dello spostamento delle partite del secondo turno d’andata dalle 20.00 alle 18.15 di domenica 18 maggio.