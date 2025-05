Contatto Kone-Pasalic, Sozza al Var: invasione di campo dopo il gol di Sulemana

L’episodio al ventesimo del secondo tempo. L’arbitro concede subito il penalty ai giallorossi, poi va al monitor e cambia idea

Al ventesimo del secondo tempo l’episodio che avrebbe potuto cambiare la sfida tra Atalanta e Roma di scena al ‘Gewiss Stadium’ e decisiva o quasi per la qualificazione alla prossima Champions. Contatto in area atalantina tra Pasalic e Kone, Sozza non ci pensa un attimo e fischia il rigore.

Sozza viene però subito richiamato dalla sala Var a rivedere l’episodio: l’arbitro va al monitor e, dopo alcuni secondi, decide di annullare la decisione. Niente rigore per la Roma, visto che il contatto tra i due centrocampisti non è stato falloso, con l’ex Borussia M’Gladbach che ha forzato la caduta. Poco dopo il nuovo vantaggio dell’Atalanta, col subentrato Sulemana.

Durante l’esultanza un tifoso orobico ha fatto invasione di campo, posizionando la palla sul dischetto come per calciare un rigore. Gli steward lo hanno prontamente ‘acciuffato’ riportandolo fuori dal terreno di gioco.