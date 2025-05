Giuntoli e Tudor fatti fuori: scelta la coppia allenatore-Ds della Juve

Il futuro dei bianconeri passa da un’autentica rivoluzione: dal campo alla panchina fino alla dirigenza. Scelta la coppia giusta

In casa Juventus è tempo di programmare quello che sarà il prossimo futuro. I bianconeri dovranno prima di tutto decidere come muoversi per ciò che concerne il ruolo di allenatore, vista la situazione da traghettatore di Tudor.

Il croato è stato chiamato al posto di Thiago Motta per risollevare l’ambiente e provare ad imprimere lo sprint giusto per arrivare alla qualificazione alla prossima Champions League. Si tratta di un passaggio quasi ‘obbligato’ per i bianconeri che anche a livello economico hanno impellente necessità di arrivare tra le prime quattro.

L’obiettivo minimo è alla portata della squadra di Tudor che però non dovrà fallire le ultime due sfide stagionali al netto di ciò che accadrà in Atalanta-Roma di domani, sfida che assume contorni piuttosto decisivi. Una volta chiusa questa deludente stagione, Giuntoli e soci dovranno immediatamente impostare il prossimo futuro: dalla panchina al campo passando per il quadro dirigenziale.

Calciomercato Juventus, rivoluzione totale: Gasperini insieme a Sartori

Sono tutti sotto osservazione dunque in casa Juventus: dai calciatori al tecnico fino ai dirigenti con anche lo stesso Giuntoli che si gioca una fetta di futuro.

A tal proposito nel sondaggio di oggi sul profilo X di Calciomercato.it abbiamo chiesto ai nostri followers da quale accoppiata allenatore-ds dovrebbero provare a ripartire i bianconeri per la prossima stagione.

Ecco l’esito del sondaggio proposto da Calciomercato.it:

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 🔥 #Juventus, possibile un’altra rivoluzione totale: da quale coppia allenatore-ds dovrebbero ripartire i bianconeri ❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) May 11, 2025

Con il 48,7% delle preferenze a trionfare è la coppia composta da Sartori nelle vesti dirigenziali e soprattutto Gasperini in panchina. L’attuale allenatore dell’Atalanta potrebbe quindi essere l’uomo giusto per guidare la ripartenza dei bianconeri dopo un altro anno complesso. 20,5% per Mancini con Tare, mentre sono più distanti le coppie De Zerbi-Carnevali e Pioli-Massara.