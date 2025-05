DIRETTA Serie A, Lazio-Juventus | FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

La seconda sfida in programma per questo sabato della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A vale un pezzo di Champions League

Ci siamo, l’attesa è finita: il big match del sabato, valido per il terzultimo turno del massimo campionato italiano, è decisamente importante per entrambe le squadre impegnate.

I padroni di casa della Lazio, guidati in panchina dall’ex della sfida Marco Baroni, arrivano a questo appuntamento dopo la vittoria ottenuta, non senza fatica, sul campo dell’Empoli di Roberto D’Aversa nel turno precedente, decisiva la rete di Dia in apertura di partita. Tre punti che hanno consentito ai biancocelesti di affiancarsi agli avversari di oggi e ai cugini della Roma di Claudio Ranieri al quarto posto in classifica.

Di contro, la Juventus dell’allenatore Igor Tudor è reduce dal pareggio esterno ottenuto contro il Bologna di Vincenzo Italiano: al vantaggio siglato da Khephren Thuram ha risposto Remo Freuler. Come detto, tre squadre appaiate al quarto posto, mentre proprio i rossoblu ad una lunghezza di svantaggio. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-JUVENTUS

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Savona, Renato Veiga, Kalulu; Weah, McKennie, Locatelli, Thuram, Alberto Costa; Nico Gonzalez, Kolo Muani. All. Tudor

ARBITRO: Davide Massa (Sezione Imperia)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 77; Inter 74; Atalanta 68; Juventus, Lazio e Roma 63; Bologna* 62, Milan* 60; Fiorentina 59; Como* 48, Torino e Udinese 44; Genoa 39; Cagliari* 33; Verona e Parma 32; Lecce 27; Venezia 26; Empoli 25; Monza 15.

*una partita in più

PROSSIME PARTITE

Inter-Lazio, 18 maggio ore 15

Juventus-Udinese, 18 maggio ore 15