Cinque squadre a pari punti: scenario clamoroso dopo l’ultima giornata

Situazione incredibile nel torneo italiano: finale di campionato all’ultimo respiro in attesa delle ultime partite

Finale di stagione thriller e appassionante, può succedere davvero di tutto nel campionato italiano dopo l’ultima giornata.

Si infiamma la corsa salvezza nel torneo di Serie B, che martedì sera avrà il suo epilogo con il recupero della 34° giornata (rinviata per la morte di Papa Francesco) che chiuderà la regular season del campionato cadetto. Se la griglia per i playoff sembra abbastanza delineata (al Bari servirebbe un ‘miracolo’ per scavalcare il Cesena all’ottavo posto), totalmente differente è la situazione nella parte bassa della classifica.

L’unico verdetto certo al momento è la retrocessione del Cosenza, che chiuderà mestamente il torneo di Serie B all’ultimo posto. Per le altre due retrocesse e lo scontro playout la situazione è ingarbugliatissima, con sei squadre nel calderone e in attesa dei 90 minuti finali.

Serie B, lotta retrocessione e playout: situazione incandescente a 90′ dal termine

Al momento la parte basse della classifica recita: Cittadella e Salernitana sarebbero retrocesse in Serie C, mentre Frosinone e Sampdoria disputerebbe i playout per restare tra i cadetti.

Proprio Cittadella e Salernitana si affronteranno nell’ultima giornata in uno scontro diretto ad altissima tensione, che combinato con le altre squadre in pericolo potrebbe sfociare in uno scenario clamoroso al termine della regular season del campionato di Serie B.

In caso di pareggio, Cittadella e Salernitana salirebbero a 40 punti agganciando Sampdoria, Frosinone e Brescia. Se queste ultime tre dovessero quindi perdere rispettivamente contro Juve Stabia, Sassuolo e Reggiana, avremo alla fine cinque squadre a pari punti tra il 15° e 19° posto. Una situazione di classifica che avrebbe dell’incredibile e con le posizioni finali che verrebbero decise dalla classifica avulsa o eventualmente dalla differenza reti.