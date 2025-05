Champions e addio all’Inter: l’annuncio esplosivo su Frattesi | ESCLUSIVO

Futuro in bilico per il calciatore che ha deciso la sfida col Barcellona regalando alla squadra di Inzaghi la qualificazione in finale di Champions League

Nella nuova puntata di TIAMOCALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube, abbiamo parlato tanto di Inter e di Davide Frattesi, il man of the match della supersfida col Barcellona e l’autore del gol che ha spedito i nerazzurri in finale di Champions League.

“Frattesi è a un livello veramente importante“, ha detto a TIAMOCALCIOMERCATO Emiliano Leva, ex allenatore della mezz’ala nerazzurra ai tempi del settore giovanile della Lazio. “Lo rivedo anche nei ricordi degli anni passati, ha sempre avuto una grandissima qualità e fare un gol come il suo è sintomo di freddezza, di qualità ed estrema tecnica. Sembra uno scherzo, ma l’ha messa nell’angolino dopo una finta di corpo, non è assolutamente semplice”.

Frattesi ha esultato talmente tanto dopo la rete del 4-3 da avere poi un forte giramento di testa: “Dopo una gara come questa, ci vuole un po’ di tempo per scaricarla. Sicuramente lui produce tantissima adrenalina, è un ragazzo che si mette tantissimo a disposizione, molto attaccato a ciò che fa e cerca sempre di dare il massimo in ogni situazione. Con il suo gol ha regalato all’Inter una vittoria importantissima”.

“Secondo me Frattesi di momenti importanti ne ha vissuti tantissimi, questo sicuramente se lo ricorderà per sempre – ha sottolineato Leva a TIAMOCALCIOMERCATO – Credo, però, che il cammino di un calciatore è fatto di moltissime emozioni e ricordi a partire dalle giovanili. Ho avuto la fortuna di avere Davide per tre anni, ci siamo tolti soddisfazioni importanti e vincere dei derby, anche a livello giovanile, lascia dei ricordi di un certo livello”.

Frattesi può salutare l’Inter in estate: “Possono arrivare tantissime richieste”

Il futuro di Frattesi resta comunque in bilico, ricordiamo che lo scorso gennaio voleva andar via a causa del poco spazio concessogli da Simone Inzaghi: “Secondo me è un calciatore da società di altissimo livello, io credo che di richieste ne arrivino tantissime e il suo procuratore avrà tanto da fare e questo è sempre un bene, perché il calciatore è valido e in un contesto importante”.

“Chi mette gli occhi su Frattesi va sul sicuro – evidenzia in conclusione il suo ex mister – Si fa trovare sempre pronto, sa giocare a calcio e in situazioni di altissimo livello. Il gol in semifinale di Champions League è un po’ la ciliegina sulla torta per il suo lavoro e il suo percorso”.